Ovo će nam se odraziti na zdravlje: Prelazak sa ljetnjeg na zimsko vrijeme 2025. dolazi ranije

Svake godine pomijeramo kazaljke na satovima. Ovoga puta, to ćemo učiniti rano, već u noći između 25. i 26. oktobra 2025. godine.

Izvor: Shutterstock/Monkey Business Images

Kako će promjena vremena uticati na naš organizam i šta možemo da uradimo da bismo je lakše prebrodili?

Promjena sa ljetnjeg na zimsko vrijeme fokusira se na jednu pozitivnu promjenu - spavamo sat duže, jer satove pomijeramo sa 3 na 2 ujutru. Na prvi pogled, ovo djeluje kao prednost, ali pomijeranje sata može da poremeti unutrašnji ritam i utiče na koncentraciju, raspoloženje i energiju u prvim danima nakon promjene.

Naš organizam funkcioniše u skladu sa cirkadijalnim ritmom - unutrašnjim satom koji reguliše san, budnost i lučenje hormona. Kada sat "skače", može doći do privremenog osjećaja umora ili promjene apetita. Osobe koje su posebno osjetljive, mogu da primijete i manji pad raspoloženja ili promjene u energiji tokom dana.

Kako bi prelazak na zimsko vrijeme prošao što lakše, preporučuje se da pratite svoj prirodni ritam. Liježite kada ste pospani i budite se kada se osjećate odmorno. Takođe, fizička aktivnost i boravak na dnevnom svjetlu mogu da pomognu da se tijelo brže prilagodi. Održavanje redovnog rasporeda obroka i sna dodatno pomaže stabilizaciji unutrašnjeg ritma.

Promjena vremena je mala, ali može značajno da utiče na svakodnevicu u prvim danima. Prilagodite se postepeno i slušajte svoje tijelo. Sat vremena više sna može da bude odlična prilika da osvježite svoj ritam i pripremite se za hladnije i kraće dane koji dolaze.

(MONDO)