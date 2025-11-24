Božićni post 2025: Kad počinje, pravila i šta smijete i ne smijete da jedete

Božićni post 2025. godine počinje 28. novembra 2025. i završava 6. januara 2026. godine.

Božićni post traje od 28. novembra do 6. januara.

Meso, mlijeko, jaja i alkohol se izbjegavaju.

Post jača i dušu i tijelo.

Božićni post predstavlja posebno vrijeme u pravoslavnom hrišćanstvu - period unutrašnjeg osvježenja i pripreme za najveći hrišćanski praznik, Božić. U 2025. godini, prema Crkvenom kalendaru Srpske pravoslavne crkve, post počinje 28. novembra i traje do Badnjeg dana, 6. januara.

Ovaj post, iako kraći od Velikog (Uskršnjeg) posta, traje 40 dana i zahtjeva uzdržanje od određene hrane i pića, ali nosi i svoju duhovnu dimenziju. Pravoslavno.rs naglašava da vjernici, posebno oni koji žive u zemljama gdje se praznuje Nova godina po novom kalendaru, treba da poštuju pravila Božićnog posta i da novogodišnja noć ne prekida post, već da ga proslave uz duhovnu tradiciju predaka. Takođe, za vrijeme slave, post može da se razriješi na ribu, kako nalaže običaj.

Kako se posti tokom Božićnog posta?

Tokom Božićnog posta izbjegavaju se meso, mlijeko, jaja, kao i alkohol. U danima kada nije post na vodi, dozvoljeno je ulje i vino. Riba je dozvoljena subotama i nedjeljama, kao i prazničnim danima tokom ranijeg perioda posta, dok se u posljednjoj nedelji pred Božić i ona ukida.

Od 28. novembra do 30. decembra, raspored je sljedeći:

ponedjeljak, srijeda i petak su dani posta na vodi; utorak i četvrtak dopuštaju ulje; subotom i nedjeljom se jede riba.

Od 31. decembra do 6. januara, ponedjeljak, srijeda i petak ostaju dani posta na vodi, dok utorak, četvrtak, subota i nedjelja dozvoljavaju ulje. Crkveni kalendar takođe podsjeća da se riba jede na Vavedenje Presvete Bogorodice, koje ove godine pada u četvrtak, 4. decembra, dok je na Badnji dan post strogo na vodi, bez ulja i vina.

Izuzeci

Na praznike označene crvenim slovom, post može da bude blaži. Dozvoljeno je ulje, vino, a ponekad i riba. Osobe sa zdravstvenim ograničenjima, slabostima ili bolestima mogu da dobiju savjet i olakšanje od duhovnika, kako bi post bio blagotvoran, a ne štetan.

Božićni post nije samo apstinencija od hrane, već i način da osnažimo tijelo i dušu. Uzdržanje se širi na misli, riječi i djela. Podrazumijeva odricanje od pohlepe, svađa i ogovaranja, uz veće posvećenje molitvi, pokajanju i milosrđu. Na tjelesnom planu to znači izbjegavanje mrsne hrane, alkohola i drugih poroka.

