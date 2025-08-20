Ljubavni život Šeron Stoun tema je već dvije decenije, budući da je glumica zvanično slobodna isto toliko, nakon razvoda od Fila Bronstajna.

Izvor: Lepa i Srecna

Glumica Šeron Stoun otkrila je da je nekada bila u vezi sa reperom Nelijem. Međutim, ta romansa nije dugo potrajala, jer je pojasnila da nikada nisu stigli do drugog izlaska. Uprkos njenom priznanju, nije poznato kada su glumica i reper bili zajedno.

Šeron Stoun je slobodna posljednjih 21 godinu, otkako je 2004. okončala razvod od Fila Bronstajna nakon 16 godina braka. U ulozi majke ostvarila se 2000. godine, kada je sa Bronstajnom usvojila Roana, koji sada ima 25 godina. Nakon rastanka od novinara, ubrzo je usvojila i Lajarda (20) i Kvina (19). Prije toga, Stoun je bila u braku sa Majklom Grinburgom od 1984. do 1987.

Vidi opis Krili romansu: Šeron Stoun priznala sa kojim reperom je bila u vezi Specijalista film, Šeron Stoun, Erik Roberts Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/ The Hollywood Reporter Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: YouTube/CBS Sunday Morning Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Xavier Collin / Avalon / Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Youtube / Bib48_MovieClips Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Nina Prommer / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Lorimar Film Entertainment / Sil / AFP / Profimedia Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: IFA Film / United Archives / Profimedia Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Movieclips Trailers Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Twitter/screenshot/chrissgardner Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/severina Br. slika: 11 11 / 11

Što se tiče Nelija, on je od decembra 2023. u braku sa Ašanti. Njih dvoje su ranije bili u vezi od 2003. do 2013, a nedavno su obnovili romansu i u julu 2024. dobili svoje prvo zajedničko dijete.

Čini se da se Šeron Stoun možda vraća potrazi za ljubavlju, jer je nedavno priznala da ponovo nosi prave ženske gaćice otkako su joj sinovi otišli od kuće.

"Ne nosiš ženske gaćice kad imaš toliko momaka po kući. Jednostavno si frajer i ti si ta koja nosi pantalone… Vratila sam se napolje. Opet sam djevojka. Ponovo se osjećam stvarno ženstveno. Pustila sam kosu da raste, nevjerovatno je", kazala je ranije.

(MONDO)