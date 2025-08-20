logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Krili romansu: Šeron Stoun priznala sa kojim reperom je bila u vezi

Krili romansu: Šeron Stoun priznala sa kojim reperom je bila u vezi

0

Ljubavni život Šeron Stoun tema je već dvije decenije, budući da je glumica zvanično slobodna isto toliko, nakon razvoda od Fila Bronstajna.

Šeron Stoun bial u vezi sa reperom Nelijem Izvor: Lepa i Srecna

Glumica Šeron Stoun otkrila je da je nekada bila u vezi sa reperom Nelijem. Međutim, ta romansa nije dugo potrajala, jer je pojasnila da nikada nisu stigli do drugog izlaska. Uprkos njenom priznanju, nije poznato kada su glumica i reper bili zajedno.

Šeron Stoun je slobodna posljednjih 21 godinu, otkako je 2004. okončala razvod od Fila Bronstajna nakon 16 godina braka. U ulozi majke ostvarila se 2000. godine, kada je sa Bronstajnom usvojila Roana, koji sada ima 25 godina. Nakon rastanka od novinara, ubrzo je usvojila i Lajarda (20) i Kvina (19). Prije toga, Stoun je bila u braku sa Majklom Grinburgom od 1984. do 1987.

Što se tiče Nelija, on je od decembra 2023. u braku sa Ašanti. Njih dvoje su ranije bili u vezi od 2003. do 2013, a nedavno su obnovili romansu i u julu 2024. dobili svoje prvo zajedničko dijete.

Čini se da se Šeron Stoun možda vraća potrazi za ljubavlju, jer je nedavno priznala da ponovo nosi prave ženske gaćice otkako su joj sinovi otišli od kuće.

"Ne nosiš ženske gaćice kad imaš toliko momaka po kući. Jednostavno si frajer i ti si ta koja nosi pantalone… Vratila sam se napolje. Opet sam djevojka. Ponovo se osjećam stvarno ženstveno. Pustila sam kosu da raste, nevjerovatno je", kazala je ranije.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Šeron Stoun

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA