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Parfemski klasik iz 1985. je ponovo najtraženiji: Ko ga jednom pomiriše, nikad ga ne zaboravlja

Parfemski klasik iz 1985. je ponovo najtraženiji: Ko ga jednom pomiriše, nikad ga ne zaboravlja

Autor Mihajlo Popović Izvor Lepa i srećna
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Klasičan parfem sa prepoznatljivom bočicom ponovo je u modi među ženama koje vole snažne mirisne kompozicije.

Parfemski klasik iz 1985. je ponovo najtraženiji Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Dok se posljednjih godina smjenjuju trendovi u kojima dominiraju lagani, svježi i gotovo neprimjetni mirisi, pojedini parfemi iz prošlih decenija ponovo pronalaze put do ljubiteljki upečatljivih mirisnih kompozicija. Jedan od njih je pravi klasik iz 1985. godine, koji je ostao upamćen po intenzivnom karakteru, neobičnoj bočici i mirisu koji se ne zaboravlja lako.

Njegova kombinacija cvjetnih, začinskih i toplih nota ponovo privlači pažnju, posebno među ženama koje vole parfeme sa karakterom i žele da njihov miris ostavi trag.

Riječ je o Diorovom parfemu Poison, čija je prepoznatljiva tamnoljubičasta bočica koja podsjeća na otrovnu jabuku iz bajke, gotovo jednako legendarna kao i sama mirisna kompozicija. Osmislio ga je parfimer Eduar Flešije, a ime mu u prevodu znači "otrov".

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Zašto je Posion ponovo u modi?

Njegove tople note posebno dolaze do izražaja u hladnijim danima i dobro se uklapaju u večernje prilike. Zima je idealan period za malo jače parfeme, a ako biste voljeli da zamirišete na klasičnu eleganciju nekih prošlih vremena, Poison je definitivno pravi izbor.

Ako ga prvi put isprobavate, počnite s malom količinom na koži i sačekajte da se miris razvije. Tako ćete osjetiti i toplije note koje dolaze nakon nekoliko minuta.

(Mondo)

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parfem miris

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