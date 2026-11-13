Stavite ovo u ormar i posteljina će mirisati kao u luksuznom hotelu: Trik ne košta gotovo ništa

Mirisni jastučić od prirodnih sastojaka osvježava posteljinu i odbija insekte, a lako ga možete napraviti kod kuće.

Izvor: AI info Sensa

Kupovne mirisne kesice od lana često imaju sintetički miris, brzo gube aromu i nerazumno su skupe. Međutim, delikatan prirodni miris može da se zadrži u vašem ormaru za posteljinu mjesecima. Sve što vam je potrebno jeste nekoliko suvih lovorovih listova, kora narandže i još nekoliko sitnica koje 100 posto imate u kući.

Zašto vam je potreban aromatični jastučić?

Obavlja tri zadatka istovremeno.

Prvo, pomaže da posteljina ne poprima mirise drugih predmeta ili ustajalog vazduha iz ormara.

Drugo, daje posteljini i peškirima blag, prirodan miris koji ih osvježava, a ne nadjačava.

Treće, miris pojedinih sastojaka može da odbija moljce i druge sitne insekte.

Za razliku od kupovnih mirisnih proizvoda, ovaj jastučić možete sami da napravite i prilagodite intenzitet mirisa svojim željama.

Šta će vam biti potrebno?

Suvi lovorovi listovi – 5–6 komada

Sušena kora narandže ili limuna – jedna šaka (možete narendati svježu koru i osušiti je)

Sušeni karanfilić – 5–6 pupoljaka

Platnena kesica (od lana, pamuka ili drugog prozračnog materijala)

Vata.

Opciono: štapić cimeta ili nekoliko kapi eteričnog ulja pomorandže.

Sve sastojke možete kupiti u prodavnici, na odjeljku sa začinima, ili pripremiti kod kuće. Koru osušite na toplom mjestu, povremeno je okrećući. Karanfilić možete pronaći u gotovo svakom supermarketu.

Osvježivač

Izvor: AI info Sensa

Kako da napravite i koristite mirisni jastučić?

Pomiješajte suve sastojke u činiji, lagano miješajući kako ne biste polomili listove. Zatim ih stavite u pamučnu kesicu, koju možete napraviti i od stare jastučnice ili gaze. Na kraju je zavežite ili zašijte.

Stavite kesicu između gomila čiste posteljine u ormaru. Poslije jednog dana, tkanina će upiti dio mirisa, koji će se zadržati do sljedećeg pranja. Kada budete uzimali posteljinu, osjetićete prijatnu aromu koja stvara utisak svježine i udobnosti.

Kako da osvježite miris?

Kada miris oslabi, obično posle jednog do dva mjeseca, jednostavno nježno izmasirajte kesicu rukama kako biste oslobodili preostalu aromu. Ako su se suvi sastojci potpuno istrošili, možete ih zamijeniti novim.

Dodavanje nekoliko kapi eteričnog ulja direktno u kesicu može ponovo da pojača miris. Ipak, pazite da ne pretjerate jer ulje može ostaviti tragove na tkanini ako se kesica previše natopi.

Šta još možete da dodate?

Lavandu – za opuštajući miris pred spavanje

Ruzmarin – za osvježavajuću aromu posteljine za goste

Bobice kleke – za suptilnu četinarsku notu

Štapić cimeta – za toplu i prijatnu aromu tokom zime

Ključno je da izbjegavate kombinovanje previše intenzivnih mirisa. Idealno je koristiti tri do četiri sastojka, pri čemu jedan treba da bude dominantan.

Orman pun odjeće

Izvor: AI info Sensa

Zašto je ovo bolje od kupovnih kesica?

Kupovne mirisne kesice i parfemisani proizvodi mogu sadržati sintetičke mirise i druge dodatke koji kod osjetljivih osoba izazivaju iritacije ili alergijske reakcije.

Domaći mirisni jastučić je jeftiniji, omogućava vam da sami odredite intenzitet arome i birate sastojke koje volite. Pored toga, predstavlja odličan način da iskoristite lovorov list i druge začine koje već imate u kuhinji.

(Mondo)