Šta znači mali trougao na etiketi odjeće? Mnogi ne obrate pažnju na njega pa unište omiljene komade

Saznajte šta znači trougao na etiketi odjeće, koje oznake upozoravaju na izbjeljivanje i kako da pravilno perete i održavate garderobu.

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Etikete na odjeći pune su simbola koji nam govore kako pravilno prati, sušiti i održavati pojedine komade. Iako većina zna šta znače oznake za temperaturu pranja, neki simboli mnogima su i dalje nepoznanica. Jedan od njih je mali trougao na etiketi odjeće, a njegovo značenje važno je ako ne želite da uništite omiljenu garderobu, piše New York Post.

Šta znači trougao na etiketi odjeće?

Simbol trougla označava da li je odjeću dozvoljeno izbjeljivati. Prema objašnjenju proizvođača deterdženata Tide, prazan trougao znači da je izbjeljivanje dozvoljeno, dok precrtan trougao označava da se izbjeljivač ne smije koristiti.

„Prepoznavanje ovih simbola može da sačuva vašu odjeću od trajnih oštećenja izazvanih izbjeljivačem na bazi hlora“, poručili su iz Tideovog tima.

Važno je obratiti pažnju i na druge oznake unutar trougla, jer one mogu da ukazuju na to koju vrstu izbjeljivača je dozvoljeno koristiti.

Šta znače crte ispod simbola za pranje?

Ako ispod posude nema crta, odjeća se može prati na uobičajenom programu, uz poštovanje naznačene temperature.

Jedna crta znači da treba koristiti blaži program, najčešće namijenjen sintetičkim materijalima poput poliestera. Takav program obično podrazumijeva nježnije okretanje bubnja i blažu centrifugu kako bi se smanjilo gužvanje odjeće.

Dvije crte označavaju program za osjetljiv veš. On je pogodan za odjevne predmete koji se lako mogu rastegnuti ili oštetiti, poput grudnjaka i najlonki. Za takav veš preporučuje se i upotreba blagog deterdženta.

Pranje veša u mašini

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Koju odjeću ne treba prati u veš-mašini?

Neke oznake upozoravaju da određene odjevne predmete nije dozvoljeno prati u veš mašini.

Simbol posude s rukom znači da je odjeću potrebno prati ručno. Krug označava profesionalno čišćenje, dok dodatni znakovi unutar njega određuju koja je metoda čišćenja dozvoljena.

Ako je simbol posude s vodom precrtan, odjevni predmet ne smije se prati u vodi.

Zato prije prvog pranja novog komada odjeće vrijedi pogledati etiketu. Nekoliko jednostavnih simbola može vam pomoći da izbjegnete skupljanje, blijeđenje boje ili oštećenje tkanine.