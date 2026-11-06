Slučaj Danke Ilić: Uhapšeno osmoro pripadnika UKP-a zbog smrti Dalibora Dragijevića u stanici

Osam policijskih službenika Uprave kriminalističke policije uhapšeno je zbog sumnje da su učestvovali u zlostavljanju Dalibora Dragijevića, koji je preminuo u policijskoj stanici u Boru u aprilu 2024. godine, tokom istrage o nestanku Danke Ilić.

Izvor: Facebook

Osmorica pripadnika Uprave kriminalističke policije (UKP) uhapšena su zbog slučaja smrti Dalibora Dragijevića u policijskoj stanici u Boru, kojeg je policija privela u okviru istrage o nestanku dvogodišnje Danke Ilić.

Po nalogu javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Nišu dana 06.11.2026. godine pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole lišili su slobode policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije osum. N.P., osum. M.Lj., osum. B.M., osum. I.T., osum. M.S., osum. M.B. i osum. Z.Đ, svi iz Beograda i osum. J.K. iz Nove Pazove, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo Teška tjelesna povreda usljed koje je nastupila smrt povrijeđenog lica u sticaju sa krivičnim djelom Zlostavljanje i mučenje u saizvršilaštvu, a na štetu ošt. D.D., čija je smrt konstatovana dana 07.04.2024. godine u službenim prostorijama Policijske uprave u Boru.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti dovedeni u Više javno tužilaštvo u Nišu, radi saslušanja.

Tužilaštvo obavještava javnost da je javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Nišu u prethodnom periodu izdavao naloge za lišenje slobode svih osumnjičenih zbog navedenih krivičnih djela, ali da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole nisu postupali po nalozima javnog tužioca, o čemu smo takođe obavještavali javnost.

Podsjetimo, dvogodišnja Danka Ilić nestala je 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju gdje je bila sa majkom i bratom. Nakon više dana potrage za djevojčicom i istrage u ovom slučaju, dvojica vodoinstalatera Srđan Janković i Dejan Dragijević priznali su ubistvo 4. aprila. Oni su rekli da su djevojčicu udarili službenim kolima, potom je ubacili u auto, gdje ju je Dragijević ubio, a potom su njeno tijelo bacili na deponiju.

Par mjeseci kasnije, oni su ubistvo negirali, rekavši da su to učinili iz straha, zbog torture koju su navodno doživjeli.

Otac okrivljenog Dragijevića, Radoslav Dragijević, uhapšen je 6. aprila 2024, kao i brat Dalibor Dragijević, iz mjesta Zlot kod Bora. Iste noći, Dalibor Dragijević je preminuo u policijskoj stanici.

U avgustu 2026, Radoslav Dragijević je oslobođen optužbi da je bio saučesnik u sakrivanju Dankinog tijela.

Prema dostupnim izjavama iz policije, kako je pisao Radar, posljednjih šest sati života Dragijevića sa njim su bila osmorica tadašnjih pripadnika Odjeljenja za posebne akcije UKP-a: Milan Ljubenović, Nebojša Projović, Mihajlo Bajlović, Zdravko Đurić, Ivan Tesla, Jovan Kerkez, Martin Stojančov i Blagoje Manojlović. Ni oni, ni policajci koji su prije njih bili u kontaktu sa Dragijevićem, u svojim izjavama nisu navodili da su primijetili bilo kakve povrede na njemu. Stojančov je u izjavi SUK-u 6. juna 2024. eksplicitno negirao da je Dragijević bio povrijeđen, tvrdeći da nije primijetio nikakve povrede kada su ga oni preuzeli u 21 sat 6. aprila.

Njihove izjave suprotne su nalazima ljekara Instituta za sudsku medicinu u Beogradu, koji su utvrdili da je Dragijević imao povrede po cijelom tijelu, od glave, preko višestruko slomljenih rebara i povreda međunožja, do razorenih tabana, o čemu je Radar pisao 10. decembra 2024, u tekstu Prikrivanje surovog policijskog ubistva, a brojni podlivi i masnice vide se i na fotografijama sa uviđaja.

Osmorica pripadnika UKP-a dala su, kako je pisao Radar koji je imao uvid u službenu zabilješku, upadljivo slične izjave šta su radili sa Dragijevićem nakon što su ga preuzeli. Naveli su da su ga prvo odveli na put za Dubašnicu, potom na groblje u mjestu Zlot, uz istovjetno obrazloženje da ih je Dragijević vodio "od mjesta do mjesta kako bi nam pokazao gdje je zakopao djevojčicu". Nakon potrage tvrdili su da su Dragijevića vratili u borsku stanicu oko 2.30 noću 7. aprila, da mu je oko 20 minuta kasnije pozlilo, pa su ga odveli da se umije, nakon čega je izgubio svijest, a oni su policajcima iz stanice Bor rekli da zovu Hitnu pomoć, koja je došla nakon šest minuta od poziva, u 2.54.

(N1/MONDO)