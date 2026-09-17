Ozloglašeni eksperiment kao rijaliti na Netfliksu: 30 ljudi ulazi u pravi zatvor, nastala bura na mrežama

Na Netfliks ovog oktobra stiže novi pokušaj Stanfordskog eksperimenta.

Izvor: youtube/screenshot/National Geographic

1971. godine, 24 studenta učestvovala su u dvonedeljnom psihološkom eksperimentu na Univerzitetu Stanford, u ozloglašenom "Stanfordskom zatvorskom eksperimentu".

Eksperiment je izazvao velike kontroverze i prekinut je nakon manje od nedjelju dana, a sada se oko njega ponovo podiže prašina, jer je Netfliks naručio seriju zasnovanu na ovom eksperimentu!

Striming platforma će sada "rekonstruisati eksperiment", a u njemu će učestvovati 30 ljudi.

U seriji bez unaprijed napisanog scenarija, učesnici će nasumično biti podijeljeni u uloge čuvara ili zatvorenika i ući će u pravi zatvor. Serija će imati šest epizoda i biće emitovana narednog mjeseca.

Slično cilju Stanfordskog zatvorskog eksperimenta, Netfliksova nova emisija istraživaće da li će se ljudi prilagoditi ulogama koje su im dodijeljene ili će ih moć iskvariti kako budu dobijali sve veću kontrolu.

EXCLUSIVE: Netflix has announced "The New Stanford Prison Experiment," an unscripted series streaming Oct. 21."Thirty willing participants enter a real prison and are randomly assigned as guards or prisoners. Thrust into a system of power, hierarchy, and control, they’ll discover whether ordinary people inevitably conform to the roles they’re given—or whether empathy, morality, and individuality can withstand the forces pushing them in the opposite direction. As the pressure builds and the balance of power begins to shift, the central question feels more urgent than ever: Does power corrupt?"https://t.co/3WonNvKh7l — Variety (@Variety)September 15, 2026

Šta je Stanfordski zatvorski eksperiment?

Originalni eksperiment, sproveden na kampusu Univerziteta Stanford, predvodio je Filip Zimbardo i izazvao je brojne etičke dileme.

Grupa je bila podijeljena na dva dijela, a učesnici, koji su pronađeni putem novinskog oglasa u kojem je nuđena naknada od 15 američkih dolara dnevno, nasumično su dobijali uloge zatvorenika ili zatvorskih čuvara. Čuvarima je bilo naloženo da spriječe zatvorenike da pobjegnu.

Međutim, kako je vrijeme prolazilo, čuvari su počeli da zlostavljaju zatvorenike i podvrgavaju ih zaista nehumanom postupanju.

Jedan od tadašnjih "zatvorenika" je u dokumentarcu National Geographic-a otkrio da su im "čuvari" jednog dana naredili da se skinu goli, a potom ih vezivali lancima za ruke i noge.

Eksperiment je na kraju prekinut već poslije šest dana, umjesto prvobitno planirane dvije nedjelje, a Zimbardo je izjavio da je istraživanje pokazalo kako "obični studenti mogu da učine užasne stvari".

Zato što je i sam eksperiment bio veoma kontroverzan, Netfliksova najava serije "The New Stanford Prison Experiment" izazvala je popriličnu pažnju i podigla mnoge obrve.

Stanfordski eksperiment na Netfliksu

Izvor: youtube/screenshot/National Geographic

Kako će izgledati "The New Stanford Prison Experiment"?

Kako je prvobitno objavio Varajeti, zvanični opis serije glasi:

"Trideset dobrovoljnih učesnika ulazi u pravi zatvor i nasumično dobija ulogu čuvara ili zatvorenika. Nađu se u sistemu moći, hijerarhije i kontrole, gdje će otkriti da li se obični ljudi neizbježno prilagođavaju ulogama koje su im dodijeljene ili empatija, moral i individualnost mogu da se odupru silama koje ih guraju u suprotnom smjeru.

Kako pritisak raste, a ravnoteža moći počinje da se mijenja, centralno pitanje postaje sve važnije: da li moć kvari čovjeka?"

Izvršna producentkinja Džejn Lipsic rekla je da ju je ovaj eksperiment oduvijek fascinirao, dodajući:

Netfliks

Izvor: Alexander Heinl / AFP / Profimedia

"Uprkos ozbiljnim etičkim nedostacima, postavio je fundamentalno pitanje koje danas djeluje još relevantnije: kako moć utiče na etičke odluke? Prilika da osmislimo novu verziju ovog društvenog eksperimenta bila je jedno od najintenzivnijih, najuzbudljivijih — i definitivno najnapetijih iskustava koje smo ikada imali. Netflix je oduvijek bio izuzetna podrška ambicioznim projektima koji preuzimaju rizik, pomjeraju granice i pričaju zahtjevne priče, tako da smo bili izuzetno zahvalni što su nam partneri na ovom projektu".

Njen entuzijazam ne dijele na Internetu. Jedan korisnik je na mreži X napisao:

"Stanfordski zatvorski eksperiment jedan je od najozloglašenijih primjera neetičkog psihološkog istraživanja, a Netflix zaključi da je logičan korak da ga obnovi zbog zabave. OK".

(Kurir.rs/Mondo)