Netfliks daje zaposlenima slobodu iz snova: Nemate radno vrijeme, odmor uzimate kad god, ali jedno traži zauzvrat

Rad bez klasičnog rasporeda od devet do pet i odmor koji birate sami zvuče kao san, ali Netfliks je jasan u onome što očekuje zauzvrat od zaposlenih.

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Rad bez klasičnog rasporeda od devet do pet, godišnji odmor koji nije unaprijed određen i velika sloboda u donošenju odluka zvuče kao uslovi o kojima mnogi zaposleni sanjaju. Netfliks tako opisuje dio svoje poslovne kulture, ali iza velike slobode kriju se i veoma visoka očekivanja.

Netfliks godinama važi za kompaniju sa prilično neobičnom poslovnom kulturom. Na svojoj zvaničnoj stranici za zapošljavanje, kompanija otvoreno objašnjava kako želi da izgleda svakodnevni rad zaposlenih, koliko slobode im daje, ali i šta od njih očekuje zauzvrat.

Jedna od stvari koja odmah privlači pažnju jeste odnos prema radnom vremenu i odmoru.

Nema klasičnog radnog dana od 9 do 5

Netfliks navodi da za zaposlene koji primaju platu nema propisanog klasičnog radnog dana od devet do pet, pa samim tim ni standardizovane politike slobodnih dana kakve postoje u mnogim kompanijama.

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Ne određuju ni jedinstveni raspored godišnjih odmora i praznika. Ideja je da zaposleni mogu da uzmu slobodno vrijeme kada im je potrebno, uključujući periode kada im je potreban fizički ili mentalni predah.

Ipak, kompanija naglašava da način korištenja slobodnog vremena može da zavisi od zemlje u kojoj zaposleni radi i od njegove konkretne pozicije. Njihova politika godišnjeg odmora zato je svedena na samo dvije riječi: "Take vacation", odnosno: "Uzmite odmor".

Tu dolazi drugi dio Netfliksove filozofije.

Malo pravila, mnogo odgovornosti

Kompanija svoj pristup opisuje principom "People Over Process". Ideja je da zaposleni dobiju informacije i slobodu da sami donose odluke, umjesto da za svaki potez postoji detaljan pravilnik.

Čak je i politika poslovnih troškova svedena na pet riječi: "Act in Netflix's best interests", što znači da zaposleni treba da postupaju u najboljem interesu Netfliksa.

Kompanija priznaje da takav sistem ponekad može da dovede do grešaka i da je bilo ljudi koji su zloupotrijebili slobodu koju su dobili. Ipak, smatraju da autonomija zaposlenih podstiče kreativnost, prilagođavanje i inovacije, što je za kompaniju iz industrije tehnologije i zabave važnije od gomilanja procedura.

Ipak, velika sloboda ne znači i malu odgovornost.

Netfliks ne želi da bude "porodica"

Posebno zanimljiv dio njihove poslovne filozofije jeste način na koji opisuju odnos prema zaposlenima. Netfliks otvoreno ističe da sebe ne zamišlja kao porodicu, već kao profesionalni sportski tim.

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Objašnjenje je prilično jednostavno. Porodica podrazumijeva bezuslovnu pripadnost, dok profesionalni tim pokušava da ima najbolju osobu na svakoj poziciji. To ponekad znači i zamjenu dobrog zaposlenog nekim ko se u tom trenutku smatra boljim izborom.

Zato sada dolazimo do pravila koje možda najbolje pokazuje šta kompanija traži zauzvrat za veliku slobodu.

Jedno pitanje može mnogo da odluči

Svaki menadžer u Netfliksu koristi takozvani "keeper test". Treba sebi da postavi pitanje: "Ako bi određeni zaposleni želio da ode iz kompanije, da li bih se borio da ga zadržim?". Postoji i druga verzija istog testa: "Kada bih danas, sa svim onim što sada znam o toj osobi, ponovo odlučivao o zapošljavanju, da li bih je opet izabrao?".

Ako je odgovor negativan, stav kompanije je da je poštenije da se saradnja brzo završi. Netfliks priznaje da ovakav princip na papiru može da zvuči zastrašujuće. Zato navodi da zaposlene ohrabruje da redovno razgovaraju sa svojim menadžerima o tome šta rade dobro, a šta treba da poprave, kako odluke ne bi dolazile kao iznenađenje. Takođe ističu da se zaposleni ne ocjenjuje na osnovu jedne greške ili jednog projekta koji nije uspio, već na osnovu cjelokupnog učinka.

Učinak je važniji od staža

Netfliks jasno navodi da njihov Dream Team počiva na učinku, a ne na godinama provedenim u kompaniji, stažu ili bezuslovnoj lojalnosti.

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Kako bi privukli i zadržali ljude koje smatraju najboljima u svom poslu, koriste princip koji nazivaju "personal top of market". To znači da zaradu procjenjuju prema tome koliko bi određena osoba mogla da zaradi na sličnoj poziciji u drugoj kompaniji, na datoj lokaciji, kao i koliko bi Netfliks bio spreman da plati da je zadrži ili zamijeni.

I sami priznaju da ovakav način rada nije za svakoga. Zaposleni dobijaju mnogo slobode, manje pravila i veću autonomiju nego u tradicionalnim kompanijama, ali zauzvrat se od njih očekuju visok učinak, odgovornost i sposobnost da funkcionišu u okruženju u kojem se rezultati stalno preispituju.

(MONDO)