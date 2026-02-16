logo
Suze na sceni Dore: Hrvati sa pjesmom srpske pjevačice idu na Evroviziju

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Grupu "Lelek" čini pet mladih pjevačica koje kombinuju tradicionalnu muziku i moderan pop.

Hrvatska odabrala predstavnika za Evroviziju Izvor: Youtube printscreen / Dora | HRT

Na ovogodišnjem takmičenju za predstavnika Hrvatske na Pjesmi Evrovizije,trijumfovala je ženska grupa "Lelek" sa numerom "Andromeda".

Petočlani sastav je ubjedljivim glasovima žirija i publike obezbijedio kartu za Beč, gdje će se održati predstojeće evropsko muzičko takmičenje.

Poslušajte numeru:

Lelek Andromeda pobednice Dore
Izvor: Youtube / Dora | HRT

Ono što ovu pobjedu čini posebno zanimljivom za regionalnu javnost, jeste autorski tim koji stoji iza pjesme. Muziku za "Andromedu" komponovala je srpska kantautorka Zorica Pajić, poznatija kao Zorja, zajedno sa svojim suprugom.

Zorja, koja je dva puta pokušavala da pobedi na PZE, sada je svoj evrovizijski san ostvarila saradnjom sa komšijama, a na samoj pjesmi je otpjevala i prateće vokale.

Ko čini grupu "Lelek"?

Grupa "Lelek" je relativno nov sastav, oformljen u septembru 2024. godine, a čine ga pet mladih pjevačica: Judita Štorga, Marina Ramljak, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Klaudija Pulek. 

One su pažnju privukle specifičnim spojem tradicijske muzike i modernog pop zvuka.

Domaćin ovogodišnje Evrovizije biće Austrija, a takmičenje će se održati u dvorani Wiener Stadthalle u Beču. Polufinalne večeri zakazane su za 12. i 14. maj, dok nas veliko finale očekuje 16. maja 2026. godine.

(Blic / MONDO)   

