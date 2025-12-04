logo
Bio kandidat za predsjednika Srbije sad se takmiči na "Pesmi za Evroviziju"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Luka Maksimović, poznatiji kao Beli Preletačević takmiči se zajedno sa članovima grupe Kosmos trip na "Pesmi za Evroviziju" 2026.

Beli Preletačević se takmiči na Pesmi za Evroviziju Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Luka Maksimović je dio benda "Kosmos trip" koji je uvršten među 24 izvođača koji će učestvovati na "Pesmi za Evroviziju", muzičkom takmičenju koje će se održati krajem februara 2026. godine u Beogradu.

Pjesma se zove "Sve je u redu", a kao autori muzike navedeni su Luka Maksimović i Pavle Đurić, a tekst je takođe potpisao Luka Maksimović - Beli.

Kosmos trip je pop-rok bend. Iako su zvanično prvi singl objavili nedavno, početkom 2025. godine, sami kažu da na muzici rade duže od dvije godine.

U opisu benda na muzičkoj platformi "Spotify" navedeno je:

"Kosmos trip je pop-rock bend iz Mladenburga. Nastao je 2024. godine poslije dugih 8 godina pokušavanja da se basista Stefan Gajić Klempavi, gitarista Nikolić Mihailo Kićin i frontmen Luka Maksimović Ljubi Čika spoje. Bend ima specifičan zvuk koji podsjeća na eru bendova iz dvehiljaditih, nostalgične melodije solo gitare, vožnjicu basa i bubnja, ljubavne tonove akustične gitare i mangupskih tekstova uz po koji pjevljivi refren. Ovo je šumadijski pop-rok-rep-fank-rege stil".

Kako su se spojili?

Član benda, Stefan Gajić, govorio je o tome kako su se spojili:

"Ta ideja je stara dugi niz godina. Uvijek smo se bavili nekim drugim stvarima, pa nam je to, za šta smo možda i rođeni, uvijek nekako izmicalo zbog tih drugih stvari. Kosmos trip priča se kuva duže od dvije godine. Luka i ja se bavimo muzikom cijeli život, znamo se od pete godine života. Luka se bavio autorskim radom, ostao je dosljedan tome, dok smo naš gitarista Pakadaka, Ćina i ja svirali po raznim cover bendovima. Sa Mikijem sam svirao na kruzerima, zadnjih 10 godina sviram tuđe pjesme. Krajnje je vrijeme bilo da nešto konkretno uradimo po pitanju našeg stvaralaštva",  rekao je Stefan Gajić u emisiji "Pokreni se" i dodao:

"Luka nas je okupio. Imali smo neki pokušaj prije par godina koji je propao", istakao je on.

Ukoliko odnesu pobjedu na PZE, predstavljaće Srbiju na Evroviziji koja se sljedeće godine održava u Beču.

Treći kandidat po broju glasova

Na izborima je prošao kao treći kandidat po broju glasova sa 9,5% glasačkog tijela

Luka Maksimović rođen je 17. jula 1991. godine u Velikoj Ivanči. Studirao je komunikologiju na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum.

12. marta 2017. kandidovao se na predsjedničkim izborima 2017. koji su bili održani 2. aprila. Republičkoj izbornoj komisiji je predato 12.700 potpisa. Zvanično je proglašen za kandidata 13. marta. Na izborima je prošao kao treći kandidat po broju glasova sa 9,5% glasačkog tijela - piše na "Vikipediji".

(Blic, MONDO)

