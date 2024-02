Gdje je i šta radi Ljubiša Preletačević? Napravio potres 2017, BBC ga intervjuisao, ne bavi se politikom i ljubi CRNKU

Na predsjedničkim izborima u Srbiji 2017. godine Beli Preletačević je osvojio treće mjesto.

Luka Maksimović poznatiji kao Beli Preletačević iz Mladenovca bio je najmlađi kandidat na predsjedničkim izborima 2017. godine kada je osvojio nešto manje od 9,5 odsto glasova i priredio šok na političkoj pozornici Srbije, s obzirom na to da je zauzeo treće mjesto.

Na predsjedničkim izborima kandidovao se pod imenom Ljubiša Preletačević Beli - izmišljena ličnost, vođa satirične političke stranke "Sarmu prob'o nisi" .

U to vrijeme bio je popularan i njegov predizborni spot. "On je lijep i on je snažan, za Srbiju on je važan. Sve od Šida pa do Niša, biće predsjednik Ljubiša. On je uvijek tu kad treba, Ljubiša je dar sa neba. Hrabar čovjek, vitkog stasa, za njim šizi srpska masa... Beli ti si pravi vođa, jači si od Karađorđa, na bilbordu tvoja slika, ti si ponos, ti si dika, Beloga za predsjednika", stihovi su muzičke numere koja je bila ujedno propagandni spot u trci za predsjednika.

Vest o Ljubiši odjeknula je ne samo kod nas, već i u svijetu. BBC je u to vreme napravio intervju sa njim. "Beli: Lažem svoj narod i oni reaguju dobro na to", naziv je priloga na poznatoj britanskoj televiziji.

Gdje je Luka sada? Nakon predsjedničkih izbora povukao se iz politike, ali je i dalje aktivan na društvenim mrežama, gdje često objavljuje satirične sadržaje. Oženjen je dizajnerkom enterijera i plesačicom Tamarom Gavrilović, a njihove zajedničke fotografije često objavljuje na društvenoj mreži Instagram. Aktivan je i na YouTube-u, gdje objavljuje snimke sa putovanja.

"Nisam umro, oživio sam. Sklapaju se kocke, sabiraju se utisci, otvaraju se horizonti. Cijeli život mislim da se bavim kreativnim radom, jurim na pet strana ali nikako ne pronalazim sopstveni identitet. Život mi je namestio da upoznam najbolju osobu na svijetu, moju ženu, koja mi pomogla da konačno shvatim svoju svrhu i pripadnost na ovom svijetu. Čučalo je sve u meni, samo mu nisam dao da ustane i krene! Sad posle toliko godina se bavim umjetnošću i kreativom koju želim da podijelim sa vama, a glavni cilj mi je da budem najbolji u tome! Neću da tandrljam šta i kako ali već u ovoj godini ćete imati priliku da osetite energiju i emociju koju stvaram. Vama hvala na podršci, razumijevanju i ljubavi jer kad mi se javite na ulici osećam da smo povezani na poseban način i to je prelijepo. P.S. manipulatore i energetske demone vraćam u Had. Ljooobi Čikana", napisao je nedavno na Instagramu.

