Bastijan kriv za propast Aninog biznisa: Ostala bez 3 miliona evra, jedan njegov potez sve upropastio

Ani je posao sa kozmetikom cvjetao, dok nije otkriveno da se par razvodi, a nakon toga je usljedilo još komplikacija.

Ana Ivanović će 2025. godinu definitivno moći da svrsta u najturbulentnije i najgore u svom životu. Nakon što je okončala brak s Bastijanom Švajnštajgerom, njoj je krajem prošle godine propao i privatni biznis nakon tri godine poslovanja.

Kako kaže izvor blizak nekadašnjoj teniserki, ona je u posao s kozmetikom uložila čak tri miliona evra, koji su joj nepovratno propali.

Ipak, glavni razlog ovog poslovnog debakla, pored loše prodaje, jeste navodno i njen bivši suprug Švajnštajger, koji je nakon razvoda od Ivanovićeve tražio polovinu novca od zarade, na šta ona nikako nije htjela da pristane.

"Ana je u posao s prirodnom kozmetikom, koja se prodavala i onlajn, ali i u prodavnicama od Njemačke i Austrije, pa do Srbije uložila tri miliona evra. To je prvih godinu-dve išlo dosta dobro, ali je s vremenom interesovanje kupaca opalo, a tome su doprinijele i visoke cijene proizvoda. Ipak, Ana bi tu priču nekako i izgurala da se u sve nije umiješao njen tada već bivši suprug Bastijan, koji je nakon razvoda od nje zahtjevao i dio kolača od ovog posla. On je od nje tražio čak polovinu zarade od prodaje kozmetike, a izgovor mu je bio da joj je mnogo pomogao u promociji tih proizvoda i da je zahvaljujući njemu prodaja u početku išla odlično. Tačno je da je Ana njega pominjala u intervjuima kada je promovisala ove proizvode, ali to je bilo sve", priča sagovornik i dodaje:

"Švajni nije dao ni evro svojih para za taj biznis, a kad je Ana čula da on od nje traži skoro 1,5 miliona evra, bukvalno je ostala u šoku. To ju je baš potreslo i dodatno razočaralo u svoj onoj agoniji i javnoj sramoti koju joj je priredio, kad se saznalo da ju je tokom braka prevario. Naravno, Ana za to nije htjela ni da čuje, jer je u ovaj biznis isključivo uložila svoj novac, koji je zaradila tokom svoje sportske karijere i sponzorskih ugovora koje ima. Ipak, kako je on i dalje insistirao na tome da mu da deo novca, Ana je sazvala hitan sastanak sa svojim timom. Tu su pregledali sve rezultate iz prethodnog perioda i kad su sve stavili na papir, shvatili su da su zarada i korist od tog posla mnogo manji nego što se prvobitno očekivalo. Odmah su se svi dogovorili da se na ovaj biznis stavi tačka. Rezultat je bio da je sva proizvodnja naglo prekinuta, da su preostali proizvodi povučeni iz drogerija, a da je ubrzo ugašen i sajt ovog brenda, koji više ne postoji. Iako je u početku bila jako tužna zbog svega jer je u ovaj posao uložila mnogo vremena i novca, sada je nastavila dalje i okrenuta je ka drugim stvarima. Najvažnije joj je bilo da Bastijan nije uspio u svom planu i da od nje nije uspio da na ovaj način dođe do novca, koga ionako ima previše", zaključio je izvor.

Podsjetimo, Ana je u oktobru prošle godine objavom na Instagramu potvrdila da gasi privatni biznis nakon tri godine poslovanja.

