Kejti Peri prvi put u javnosti nakon optužbi glumice za zlostavljanje: Došla u kostimu koji ismijava AI

Mnogi bruje da je Kejti iskopirala stajling ove zvijezde od prije 4 godine.

Kejti Peri se posljednjih nedjelja našla u jeku skandala, kada je glumica Rubi Rouz iznijela je teške optužbe na njen račun, tvrdeći da ju je pjevačica se*sualno napala u noćnom klubu prije skoro dvije decenije.

Pokrenuta je i istraga o ovom slučaju, a Kejti je obilježila svoj povratak na Met Galu futurističkom maskom i detaljima koji ismijavaju vještačku inteligenciju i kopiranje modnih stilova.

Pop zvijezda je u ponedjeljak uveličala ovaj događaj na svoj karakterističan, ekstravagantan način, noseći kreaciju Stele Makartni koja je uključivala futurističku masku za lice, što je bila direktna referenca na ovogodišnju temu Met Gale - "Moda je umjetnost".

Zagonetni detalji

Kejti je prihvatila dres-kod fokusiran na tijelo, noseći bijelu haljinu bez bretela sa dugačkim, pocijepanim šlepom, uz dodatak dugih, glatkih rukavica. Pjevačica je na crveni tepih stigla bez dečka Džastina Trudoa, dok joj je kosa bila stilizovana u jednostavnu, ravnu frizuru. Izgled je upotpunila navlakama za zube i sa nekoliko zagonetnih tarot karata.

Činilo se da šalje jasnu poruku dok je fotografima pokazivala kartu "mađioničar". Takođe je podigla karticu na kojoj je pisalo "posveti se ulozi" ("commit to the bit"), a koja je prikazivala stajling Kim Kardašijan sa Met Gale 2021- kada je rijaliti zvijezda stigla potpuno prekrivenog lica u crnoj kombinaciji.

Maska koju je Perijeva nosila, podsjeća na ogledalske lutke unutar same izložbe, koje reflektuju lik posmatrača dok stoji ispred eksponata, stvarajući osjećaj kao da on sam nosi tu odjeću.

Šala na račun vještačke inteligencije

Objavivši video svojih ruku na Tiktoku, sa pet prstiju na lijevoj i šest prstiju na desnoj šaci, Peri kao da poručuje: Ništa nije onako kako se čini. Svojim bijelim rukavicama sa šest prstiju, pjevačica ismijava vještačku inteligenciju (AI).

Naime, 2024. i 2025. godine, iako zapravo nije prisustvovala događaju, internetom su počele da kruže lažne fotografije Perijeve na čuvenim stepenicama.

