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Bivši premijer nije došao na utakmicu Kanade zbog nastupa svoje djevojke: Nastao potpuni haos, on se oglasio

Bivši premijer nije došao na utakmicu Kanade zbog nastupa svoje djevojke: Nastao potpuni haos, on se oglasio

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Bivši kanadski premijer Džastin Trudo izazvao je podijeljena mišljenja zbog odluke da propusti utakmicu Kanade na Svjetskom prvenstvu.

Trudo na udaru kritika: Propustio utakmicu Kanade i BiH zbog Kejti Peri Izvor: Theo Wargo / Getty images / Profimedia

Bivši kanadski premijer Džastin Trudo odgovorio je na kritike zbog preskakanja prve utakmice Kanade na Svjetskom prvenstvu, kako bi prisustvovao utakmici SAD-a, gdje je nastupala njegova djevojka, pjevačica Kejti Peri.

"Ponekad me zovu dužnosti dečka koji iskazuje podršku, ali znate za koga navijam da osvoji Kup", objavio je Trudo na društvenim mrežama, dodajući emodži kanadske zastave.

Pogledajte njihove fotografije:

Poneki Kanađani, kako piše BBC, bili su uvrijeđeni odlukom bivšeg premijera, navodeći na društvenim mrežama da se radi o "šamaru njihovoj zemlji" ili "neukusnom potezu".

Bivši premijer propustio je utakmicu Kanade protiv Bosne i Hercegovine u Torontu (1:1). Umjesto toga, gledao je kako SAD pobjeđuje Paragvaj 4:1 u Los Anđelesu. Peri je učestvovala na otvaranju prve utakmice Svjetskog prvenstva u SAD-u izvođenjem pjesme "Wonder".

Trudoa i Peri mediji su povezivali još od jula 2025. godine, ali službeno su potvrdili svoju vezu objavom na Instagramu u decembru te godine.

Bivši kanadski premijer bio je 18 godina u braku sa TV voditeljkom Sofi Gregoar, ali su 2023. godine objavili da se rastaju. Imaju troje dece. Peri je bila u braku sa engleskim komičarem Raselom Brendom od 2010. do 2012. godine, prenosi BBC.

Jutarnji.hr/ MONDO

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Kejti Peri Kanada

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