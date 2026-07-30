"Vratite me na binu!": Kejti Peri doživjela peh tokom nastupa na Malti (Video)

Kejti Peri je poznata po akrobacijama i scenskim nastupima, ali ovog puta se stvari nisu odvijale kako je zamislila.

Izvor: YouTube/Jaydon Ciangura xp

Pjevačica Kejti Peri, koja je posljednjih mjeseci postala aktuelna zbog veze s Džastinom Trudoom, tokom nastupa na festivalu Isle of MTV Malta u srijedu, ostala zarobljena u velikoj boci na naduvavanje dok ju je publika nosila iznad glava.

Ono što je trebalo da bude atraktivan scenski efekat pretvorilo se u pravu malu dramu kada su fanovi bocu počeli da guraju u pogrešnom smjeru. Dok je izvodila svoj hit "I Kissed a Girl", Kejti Peri ušla je u ogromnu bocu na naduvavanje koja je potom krenula preko publike.

Plan je bio da je fanovi prenesu do velike slamke postavljene pored bine, ali su je umjesto toga odgurali dalje od scene, ka kraju prostora.

Izvor: TikTok

Na snimcima koje su objavili fanovi vidi se kako Peri iz unutrašnjosti boce pokazuje ka bini i viče: "Gurajte me ka onoj slamci!" Istovremeno je rukama pokušavala da usmjeri kretanje rekvizita, ali ju je publika nastavila nositi sve dalje od pozornice.

"Hajde, samo nastavite! Vratite me na binu! O, moj Bože!", vikala je pjevačica dok je pokušavala da se vrati na predviđeno mjesto.

Na kraju se dočepala bine, ali je snimak gdje paniči dok je odnose, postao hit na mrežama.

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(Mondo.rs)