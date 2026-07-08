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Makronov diplomatski gaf na NATO samitu: Pokušao da poljubi ruku Erdoganove žene, evo kako je reagovala

Makronov diplomatski gaf na NATO samitu: Pokušao da poljubi ruku Erdoganove žene, evo kako je reagovala

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Na NATO samitu, Makron je pokušao da poljubi ruku Emini Erdogan, što je izazvalo neprijatnost. Pogledajte kako je reagovala turska prva dama.

Makron pokušao da poljubi ruku Erdoganove žene Izvor: Lafargue Raphael/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Snimak sa NATO samita u Turskoj postao je apsolutni hit na društvenim mrežama gdje broji milione pregleda zbog prilično neprijatne situacije. U glavnim ulogama našli su se francuski predsjednik Emanuel Makron i prva dama Turske, Emina Erdogan.

Makron je u jednom trenutku pokušao da poljubi ruku Emini Erdogan, ali ona je povukla ruku i pokušala da se izvuče iz ove pozicije.

Odmah nakon toga, usledilo je rukovanje između Makrona i Redžepa Tajipa Erdogana. Turski predsjednik je Makronovu ruku zadržao nekoliko sekundi duže nego što nalaže uobičajeni protokol.

Kako prenosi Israel National News, ovaj neobično dug stisak ruke odmah je privukao pažnju internet korisnika, koji su u tome prepoznali jasnu reakciju turskog lidera.

(MONDO)

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Tagovi

Emanuel Makron Redžep Tajip Erdogan

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