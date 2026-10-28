Cijene nafte u porastu, gas na najvećem iznosu u prethodne četiri godine

Cijene nafte na svjetskom tržištu danas su u porastu pošto se, prema pojedinim izvještajima, Amerika priprema da, nakon izbora za Kongres, obnovi napade na Iran, pišu američki mediji.

Izvor: Evgenii Bakhchev/Shutterstock/MONDO/Uroš Arsić

U Londonu je cijena sirove nafte "brent" veća za 1,7 odsto i sada je 115,86 dolara po barelu.

U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte porasla za 2,7 odsto i inosi 102,57 dolara po barelu.

Izvori američkog "Volstrit žurnala" rekli su da je Vašington poručio nekolicini država u Persijskom zalivu da budu spremni za kratku, ali intenzivnu vojnu kampanju nakon izbora za Kongres.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će sukob sa Iranom biti okončan pod njegovim uslovima i insistira na tome da Teheran mora biti onemogućen da dođe u posjed nuklearnog oružja.

Cijena gasa najviša u proteklih četiri godine

Cijene gasa u Evropi porasle su na iznos veći od 100 evra po megavat času prvi put u proteklih četiri godine usljed bojazni od obnovljenih udara Amerika na Iran i mogućeg hladnog talasa na Starom kontinentu, piše britanski "Fajnenšel tajms".

Cijena holandskog prirodnog gasa za isporuku u novembru porasla je za 2,9 odsto na 100,30 evra po megavat času. Ovaj iznos posljednji put dostignut je u decembru 2022. godine tokom energetske krize u Evropi.

Američki predsjednik Donald Tramp sugerisao je da bi Amerika mogla da obnovi napade na Iran nakon izbora za Kongres 3. novembra, što je povećalo mogućnost za nova ograničenja dostave gasa sa Bliskog istoka.

Izvori američkog "Volstrit žurnala" rekli su da je Vašington poručio nekolicini država u Persijskom zalivu da budu spremne za kratku, ali intenzivnu vojnu kampanju nakon izbora za Kongres.

(Mondo)