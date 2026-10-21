Četvrto poskupljenje ove godine: Plin u FBiH od oktobra skuplji 12 odsto

Nova veleprodajna cijena iznosi 1.109,01 KM za 1.000 kubnih metara, a promjena će se odraziti i na račune domaćinstava, posebno u Kantonu Sarajevo.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Cijena plina u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1. oktobra povećana je za 12 odsto, što je četvrto poskupljenje ovog energenta od početka godine. Nova veleprodajna cijena iznosi 1.109,01 KM za 1.000 kubnih metara, a promjena će se odraziti i na račune domaćinstava, posebno u Kantonu Sarajevo.

Vlada Federacije BiH dala je saglasnost na novu cijenu na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine. Prema saopštenju Vlade, cijena je povećana s dosadašnjih 990,19 KM na 1.109,01 KM za 1.000 standardnih kubnih metara (Sm³), bez uračunatog poreza na dodanu vrijednost (PDV), objavio je Avaz.ba.

Zahtjev za korekciju cijene uputio je Energoinvest d.d. Sarajevo, uz mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Skuplja nabavka iz Rusije

Iz Energoinvesta su povećanje cijene obrazložili rastom nabavne cijene kod ruskog dobavljača Gazprom Export. Ova kompanija podigla je cijenu plina za četvrti kvartal za 16,21 odsto, pozivajući se na kretanja na svjetskom tržištu plina i nafte.

Na osnovu provedenih analiza, Energoinvest je predložio povećanje od 12 odsto, kako se cjelokupan rast nabavne cijene ne bi prenio na krajnje kupce, a istovremeno očuvala stabilnost snabdijevanja.

Ovo je četvrta korekcija cijene plina u ovoj godini. Od 1. januara cijena je povećana za 3,99 odsto, a od 1. aprila za dodatnih 4,59 odsto. Posljednje povećanje prije oktobra stupilo je na snagu 1. jula, kada je cijena porasla za 14,42 odsto, odnosno s 865,40 na 990,19 KM za 1.000 kubnih metara.

Koliko će plaćati domaćinstva u Sarajevu?

Veleprodajna cijena nije jednaka iznosu koji domaćinstva plaćaju na računima. KJKP Sarajevogas na nabavnu cijenu dodaje naknadu za svoju komunalnu uslugu, nakon čega se obračunava PDV od 17 odsto. Prema posljednjoj objavljenoj tabeli Sarajevogasa, naknada za domaćinstva iznosi 0,088 KM po kubnom metru.

Ukoliko cijena usluge Sarajevogasa ostane nepromijenjena, domaćinstva u Kantonu Sarajevo plaćat će oko 1,401 KM po kubnom metru plina s uračunatim PDV-om. Dosadašnja cijena iznosila je približno 1,261 KM, što znači da će kubni metar biti skuplji za oko 14 feninga, odnosno približno 11 odsto.

To znači da će domaćinstvo koje mjesečno potroši 100 kubnih metara plina na računu imati oko 13,90 KM dodatnog troška. Za potrošnju od 200 kubnih metara mjesečno, račun će biti veći za približno 27,80 KM.

Fiksna mjesečna naknada za održavanje mjerno-regulacionih uređaja, koja iznosi 3,40 KM, ne mijenja se s promjenom cijene plina.

Rast od 31 posto

Podaci Sarajevogasa pokazuju da su domaćinstva u Sarajevu početkom godine plin plaćala 1,071 KM po kubnom metru s uračunatim PDV-om. S novom veleprodajnom cijenom, ukupan rast cijene u periodu od deset mjeseci iznosi oko 31 odsto.

Sarajevogas do objave ove informacije nije objavio nove cijene za krajnje korisnike. Budući da se nova veleprodajna cijena primjenjuje od 1. oktobra, očekuje se da će se poskupljenje odraziti već na oktobarskim računima.

(Mondo)