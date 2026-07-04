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"Zajedno smo oslobodili svijet od nacizma": Putin Trampu čestitao Dan nezavisnosti

"Zajedno smo oslobodili svijet od nacizma": Putin Trampu čestitao Dan nezavisnosti

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Ruski predsjednik Vladimir Putin čestitao je Donaldu Trampu 250. godišnjicu nezavisnosti SAD, pohvalivši istorijsko savezništvo dvije zemlje i naglasivši njihovu odgovornost za globalni mir.

putin čestitao trampu dan nezavisnosti Izvor: Twitter/Printscreen/@osakajeymo

Ruski predsjednik Vladimir Putin čestitao je u subotu Sjedinjenim Državama 250. godišnjicu nezavisnosti, pohvalivši vijekove saradnje između dvije zemlje.

"Dragi gospodine predsjedniče, dragi Donalde", napisao je Putin u čestitki američkom predsjedniku Donaldu Trampu, koju je objavilo rusko Ministarstvo spoljnih poslova u Moskvi.

"Potpisivanje američke Deklaracije o nezavisnosti ne samo da je označilo početak postojanja Vaše nacije, već je postalo i značajna prekretnica u svjetskoj istoriji", napisao je. Putin je dodao da je Rusija, tada pod carskom vlašću, "podržala ustanike sjevernoameričkih kolonija u njihovoj borbi za slobodu od britanske vladavine".

"Zajedno smo oslobodili čovječanstvo od strahota nacizma"

Putin je istakao da u 250 godina dugoj istoriji odnosa dvije zemlje ima "mnogo veličanstvenih" poglavlja.

"Bili smo saveznici u dva svjetska rata, zajedno smo oslobodili čovječanstvo od strahota nacizma, a potom odigrali ključnu ulogu u postavljanju temelja modernog svjetskog poretka", napisao je.

"A danas Rusija i Sjedinjene Države, kao dvije najveće nuklearne sile, snose posebnu odgovornost za osiguravanje bezbjednosti i stabilnosti na globalnom nivou", dodao je.

"Želim Vam, Donalde, i Vašim najmilijima zdravlje, blagostanje i uspjeh, a svim američkim građanima sreću i prosperitet", poručio je Putin.

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Tagovi

Vladimir Putin Donald Tramp praznik SAD

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