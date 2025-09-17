logo
Maloljetnik životno ugrožen: Automobilom udarila dijete na pješačkom prelazu

Autor Dušan Volaš
Šesnaestogodišnje dijete zadobilo je povrede opasne po život kada ga je na pješačkom prelazu kod Hadžića automobilom udarila žena iz Ujedinjenih Arapskih Emirata čiji su inicijali S. M. A. S. A (61), koja je uhapšena.

Žena iz Emirata teško povrijedila dijete (16), hitno uhapšena Izvor: MUP KS

Dijete je zadržano je na liječenju na Klinici za anesteziju i reanimaciju, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Žena je uhapšena zbog sumnje da je počinila krivično djelo teška krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć u mjestu Dupovci.

