Udes u tunelu kod Rudog: Povrijeđene dvije osobe, saobraćaj u prekidu

U tunelu na području opštine Rudo jutros se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su, prema prvim informacijama, učestvovala tri vozila, a dvije osobe su povrijeđene.

Kako je potvrđeno, u udesu su povređeni jedan muškarac i jedna žena. Na lice mesta odmah su upućene ekipe policije i Hitne pomoći.

Vozila Hitne pomoći su zbrinula povređene i transportovala ih u nadležnu bolničku ustanovu radi dalje dijagnostike i lečenja. Stepen njihovih povreda za sada nije poznat.

Pripadnici policije trenutno vrše uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok koji je doveo do ove nesreće.

Zbog uviđaja i uklanjanja vozila, saobraćaj je na ovoj deonici u potpunosti obustavljen. Više detalja biće poznato po završetku policijskih radnji.

