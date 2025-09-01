logo
Teška saobraćajka u Doboju: U sudaru dva vozila povrijeđeno devet osoba, uključujući dvoje maloljetnika

Autor Dušan Volaš
0

Devet osoba, među njima i dvoje maloljetnika, povrijeđeno je u sudaru dva vozila u Doboju, saopšteno je iz dobojske Policijske uprave.

Saobraćajna nezgoda - ilustracija Izvor: Shutterstock

Teško je povrijeđena osoba iz Petrova čiji su inicijali S. T, a ostalih osam zadobilo je lakše povrede.

Sudar "pežoa" i "folksvagena" dogodio se juče na raskrsnici Ulice Svetog Save i magistralnog puta. Lakše su povrijeđeni vozači oba automobila. Lice koje je teško povrijeđeno bilo je putnik u "pežou".

Takođe, lakše povrede su zadobili i još dva putnika iz Petrova koji su bili u "pežou", te putnici iz "folksvagena", među njima i dva maloljetna lica, svi iz Zenice.

Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj.

