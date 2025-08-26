logo
Haos na sjednici dobojske Skupštine: Odbornici SDS-a i Liste za pravdu i red izneseni iz sale (VIDEO)

Autor Nikolina Damjanić
0

Na samom početku današnjeg zasjedanja Skupštine grada Doboja došlo je do incidenta nakon što su iz skupštinske sale na silu izbačeni i izneseni odbornici SDS-a i Liste za pravdu i red.

DOBOJ.JPG Izvor: Screenshot/BN TV

Odbornik SDS-a Stefan Gavrić zatražio je da se na dnevni red uvrsti tema o broju djece u gradskim vrtićima. Predsjednik Skupštine ga je više puta opomenuo, a zatim i udaljio sa sjednice.

Na takvu odluku reagovao je odbornik Liste za pravdu i red Miroslav Borojević, koji je također izbačen iz sale.

Gavrić i Borojević su potom, zajedno sa policijskim službenicima, tražili službenu legitimaciju od skupštinskog obezbjeđenja, koje, prema njihovim tvrdnjama, nije imalo odgovarajuće dokumente.

(MONDO/BN)

