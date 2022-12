Australian Open 2023: Nova teniska sezona počinje u velikom stilu

Januar je, već tradicionalno, rezervisan za prvi grend slem u sezoni Australian Open.

Izvor: Promo

Januar je, već tradicionalno, rezervisan za prvi grend slem u sezoni Australian Open. Ovoga puta najbolji svetski teniseri će na terene Melbourne Parka izaći 16. januara dok je veliko finale u muškoj konkurenciji zakazano za nedelju 29. januar. Do tada, očekuje nas veliki broj zanimljivih mečeva favorite poput Alkaraza, Nadala i Đokovića sigurno čeka puno izazova.

Sigurno najviše pažnje u domaćoj javnosti privukla je činjenica da je federalna vlada Australije popustila i dozvolila Novaku Đokoviću, koju je prošlu godinu završio na 5. mestu ATP liste, da nastupi na turniru. Podsetimo, prošle godine se oko Đokovićevog nastupa digla velika prašina, jer vlastima nije dostavio validano opravdanje zašto se nije vakcionisao. Čini se da su u prošlom turniru zbog toga više uživali ljubitelji sportskog klađenja u regionu, nego fanovi tenisa. Sada, kada je sve to iza nas, ljubimac domaće publike se vraća na Melbourne Park u kome je podigao svoj prvi grend slem u karijeri.

Iako je tokom prošle sezone podigao najvažniji pehar od svih u svetu tenisa - Vimbldon, Đoković nije imao sjajnu godinu. Zbog problema sa vakcinisanjem, nije mogao da nastupa na velikom broju turnira, što ga je koštalo bodova na ATP listi. Pored Vimbldona, tokom prošle godine Đoković je osvojio Italian Open, koji se igra na šljaci u Rimu, Tel Aviv Open, Astana Open u Kazahstanu i ATP finale u Torinu kojim je zavšena teniska 2022. godina. Zanimljivo je da je Đoković sa svojih 35 godina najstariji igrač koji je osvojio ovaj turnir, što pokazuje da još uvek može da se nosi sa drugima na ATP turu.

Đoković je na ovom turniru juriti desetu titulu u Australiji, ukupno 22 u karijeri, čime bi se po broju osvojenih turnira izjednačio sa Rafaelom Nadalom. Španac je prošle godine došao do pehara u Australiji, čime se po broju osvojenih turnira izjednačio sa Đokovićem i Federerom.

Koji od ove trojice će biti najbolji igrač svih vremena, pitanje je na koje niko ne može dati siguran odgovor. Sa druge strane, tu su i mladi lavovi poput Alkaraza, Ruda, Cicipasa... Iako možda ne igraju toliko lep i zanimljiv tenis, uvek mogu da iznenade, i na mišiće pobede nekoga iz velike trojke, što su do do sada dokazali puno puta.

Prvo mesto na ATP listi trenutno drži Španac Karlos Alkaraz, koji ima samo 19 godina. Samo tokom prošle sezone, mladi teniser je osvojio pet titula, među kojima je i njegov prvi grend slem US Open, gde je u finalu savladao Kaspera Ruda. Odličnu sezonu krunisao je prvim mestom na ATP listi gde je dospeo 5. decembra. Dobar rezultat na prvom grend slemu u sezoni je za njega imperativ ukoliko želi da opstane u svetskoj teniskoj eliti. Prošle godine je na ovom turniru eliminisan u ranoj fazi, u trećoj rundi, tako da sada ne brani veliki broj bodova, što svakako predstavlja olakšavajuću okolnost.

Drugi teniser sveta Rafel Nadal je imao zaista loš kraj sezone. Iako je osvojio Australian open, nakon toga su se javili problemi sa nogom, sa kojima se borio sve do kraja sezone. Polufinale Vimbldona je predao bez borbe Niku Kirosu, sa US Opena ga je izbacio trenutno 19. igrač sveta Frensis Tijafa, što je sigurno koštalo tiketa mnoge ljubiteljie online klađenja, dok je na finalnom ATP turniru u Torinu zabeležio samo jednu pobedu. Španca ipak ne treba tako lako otpisati - u slučaju da je tokom pauze uspešno sanirao povrede, sigurno će vrebati priliku za povratak na vrh u velikom stilu.

Treće mesto na ATP listi trenutno drži Norvežanin Kasper Rud, koga domaći fanovi tenisa sigurno pamte po nedavnom finalnom meču ATP tura u Torinu gde je Novaku Đokoviću zadao puno muka. Iako je, na kraju, u setovima bilo 2:0, odnosno 5-7 i 3-6 za srpskog tenisera, Rud je pokazao da je sa razlogom treći na svetu. Igra u dosta stanilnoj formi i redovno dolazi do finala velikih turnira - prošle godine je nastupio u finalu Rolan Garosa i US Opena. Na Vimbldonu je, sa druge strane, doživeo veliki kiks i ispao u drugoj rundi. Norveški teniser je važi za kralja malih turnira - svih devet titula, koliko je do sada osvojio u karijeri, dolaze sa turnira ATP 250 serije. Da li je vreme i za neku titulu na velikoj sceni, videćemo ovog januara.

Među prvih deset igrača na svetu se trenutno nalaze i Grk Cicipas, Kanađanin Feliks Auger Aliasim, Rusi Medvedev i Rubljov te Amerikanac Fric i Poljak Hurkač. Sigurno najpoznatiji među domaćom publikom je Cicipas koji je tokom prošle godine osvojio dva turnira - masters u Montekarlu i turnir u Majorki. Publika sigurno više voli da čita njegove izjave, nego da gleda njegove partije, a krajem prošle godine privukao je pažnju kada je javno podržao Novaka Đokovića i istakao da je on glavni favorit za podizanje pehara u Australiji. Da li će tako i biti, videćemo 29. januara.