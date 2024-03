EOS MATRIX: Transparentnost i korporativna odgovornost u fokusu poslovanja

Kompanija EOS MATRIX BiH predstavila je danas u Banjaluci rezultate svog poslovanja u prethodnoj godini i ključne stubove poslovanja u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kompanija je dio njemačke EOS grupe - članice OTTO grupe, jednog od vodećih investitora u NPL portfolio, a u Bosni i Hercegovini posluje od 2011. godine pod nazivom EOS MATRIX.

Finansijska pismenost i odgovornost, naplata potraživanja - zakonski okvir, uticaj na ekonomiju i razvoj, investicije, nekretnine i druge ekonomske teme bile su u fokusu razgovora i druženja s predstavnicama medija kompanije EOS Matrix BiH u Banjaluci.

Povod organizaciji događaja bilo je predstavljanje poslovanja kompanije, rezultata u prethodnom periodu ali i upoznavanje s ciljem boljeg razumijevanja ove branše finansijskog sektora.

„Ponosni smo na odlične rezultate poslovanja u prethodnoj godini a posebno na činjenicu da je u decembru 2023. godine EOS Grupa dobila izuzetno visoku ESG ocjenu rizika od renomirane rejting agencije Morningstar Sustainalytics. Time se EOS svrstava među najbolje u sektoru "Potrošačke finansije" a ocjena je i potvrda predanosti održivosti i društvenoj odgovornosti”, rekao je Petar Mrkonjić, direktor EOS MATRIX-a naglasivši da je odluka za ulazak u sektor nekretnina došla nakon ozbiljne analize.

”Važno je da naglasim da su naš fokus u tekućoj godini, uz pozitivno poslovanje, projekti fokusirani na finansijsku pismenost i odgovornost kao temelj ekonomske stabilnosti društva, ali transparentnosti i razumijevanja osnova ekonomskih tokova,” naglasio je Mrkonjić.

Protekle tri godine, EOS MATRIX BiH tim razvijao je novi sektor poslovanja i portfolio u oblasti nekretnina, u okviru kog je svoju ekspertizu iz finansijskog sektora nadogradio i stavio na raspolaganje investitorima, diversifikujući tako svoje poslovanje širenjem tima.

Krajem protekle godine javnosti u BiH EOS MATRIX predstavio je svoje članstvo u Udruženju AMCA (Udruženja kompanija za upravljanje imovinom i naplatu potraživanja), u kom aktivno učestvuje u raspravi i primjeni etičkih načela usklađenih s međunarodnom praksom, koja jasno propisuje pravila ponašanja na temelju kojih postupaju uposlenici kompanija za naplatu potraživanja.

Kompanija od osnivanja pruža transparentnost u poslovanju, te profesionalnost i posvećenost zaštiti podataka u svom djelovanju, a dobri rezultati rada EOS MATRIX-a su pokazatelj osnovnih principa kojima se vode kao vodeća kompanija u oblasti upravljanja potraživanjima u Bosni i Hercegovini.

EOS MATRIX BiH danas zapošljava više od 70 ljudi kroz svoje sektore a svoje usluge pruža na cijeloj teritoriji zemlje.

Pored povećanih finansijskih bilansa i broja zaposlenih, kroz pažljivo planirane društveno odgovorne projekte investirana su i donirana sredstva ili druga dobra udruženjima Iskra, Pomozi.ba, Srce za djecu, Ruke (projekat Let's do It), Race for the Cure (utrka za oboljele od raka dojke), Oaza, Domu za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo kao i Solarna klupa Gradu Ljubuškom.

Pametna ulaganja i svijet bez dugovanja

Povećanje finansijske pismenosti i odgovornosti s namjerom ostvarivanja cilja - svijeta bez dugovanja, glavne su vodilje na kojima počiva poslovanje i društveni angažman EOS grupacije.

U tekućoj godini najveći doprinos lokalnoj zajednici planiran je putem projekta finansijske pismenosti i odgovornosti u projektu FinLit i Mano moneta.

Fokus je na generacijama koje dolaze, djeci i mladima u osnovnim i srednjim školama širom Bosne i Hercegovine, s ciljem edukacije mladih osoba o značaju finansijskih odluka kroz materijale i interaktivne radionice.