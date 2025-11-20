logo
Završna tribina SDS-a u Banjaluci: Glas za Blanušu je glas za promjene koje su neophodne 9

Završna tribina SDS-a u Banjaluci: Glas za Blanušu je glas za promjene koje su neophodne

Na završnoj predizbornoj tribini SDS-a i partnerskih stranaka biračima poručeno da u nedjelju na biralištima glas daju kandidatu SDS-a Branku Blanuši, jer to glas za promjene koje su, kako kažu, nephodne ovom društvu

Završna tribina sds-a u banjaluci Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Kandidat SDS-a na izborima za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša rekao je da je vrijeme da Srpska krene u drugom smjeru i omogući veću ravnopravnost svim građanima.

Blanuša je naglasio da je njegov cilj da se otvori prava borba protiv korupcije i kriminala.

"Došlo je vrijeme da se Republika Srpska i njene institucije vrate građanima", rekao je Blanuša novinarima u Banjaluci prije početka završne izborne konvencije stranke.

Blanuša ističe da Republika Srpska može i mora bolje i pozvao birače da izađu na izbore kako bi ona ponovo bila ponosna.

Vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Jovica Radulović zahvalio je koalicionim partnerima na podršci, kao i narodu koji je u velikom broju došao da podrži Blanušu i ovu stranku.

"Svi znamo šta će se dogoditi u nedelju, a to je pobjeda Blanuše", rekao je Radulović.

Predsjednik PDP-a Draško Stanivuković rekao je da je Blanuša odgovoran čovjek, profesor i budući predsjednik Srpske.

Lider Narodnog fronta Jelana Trivić navela je da je partija dala podršku Blanuši, jer smatra da društvu trebaju promjene političkog sistema.

Podršku Blanuši dao je i lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović, istakavši da je to skroman, obrazovan čovjek, borac Vojske Republike Srpske i univerzitetski profesor, bez ikakvih mrlja i devijacija u karijeri.

prijevremeni izbori Branko Blanuša SDS izbori 2025.

23. 11.

SNSD, SDS, PDP, Dodik,Karan, Blanuša, Draško, a gde su ovde promene!?

Sta

Sta bi ono sinoć, ne možeš Boriku prići ni do stepenica a nisu doveli ni jedan autobus van BL. Izgleda da se BL vraca SNSDu, vidjecemo

Vaske

Ko je ovaj još se osjeti naftalin.

X men

Ko god glasa za poziciju taj ima nekakav problem. Niko ne moze reci da je stanje kod nas dobro, naprotiv daleko je od dobrog. Al narod lud misli da poslije dodika nece biti rs.

X men

Idemo za promjene. Dosta je bilo

