Završna tribina SDS-a u Banjaluci: Glas za Blanušu je glas za promjene koje su neophodne

Na završnoj predizbornoj tribini SDS-a i partnerskih stranaka biračima poručeno da u nedjelju na biralištima glas daju kandidatu SDS-a Branku Blanuši, jer to glas za promjene koje su, kako kažu, nephodne ovom društvu

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Kandidat SDS-a na izborima za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša rekao je da je vrijeme da Srpska krene u drugom smjeru i omogući veću ravnopravnost svim građanima.

Blanuša je naglasio da je njegov cilj da se otvori prava borba protiv korupcije i kriminala.

"Došlo je vrijeme da se Republika Srpska i njene institucije vrate građanima", rekao je Blanuša novinarima u Banjaluci prije početka završne izborne konvencije stranke.

Blanuša ističe da Republika Srpska može i mora bolje i pozvao birače da izađu na izbore kako bi ona ponovo bila ponosna.

Vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Jovica Radulović zahvalio je koalicionim partnerima na podršci, kao i narodu koji je u velikom broju došao da podrži Blanušu i ovu stranku.

"Svi znamo šta će se dogoditi u nedelju, a to je pobjeda Blanuše", rekao je Radulović.

Predsjednik PDP-a Draško Stanivuković rekao je da je Blanuša odgovoran čovjek, profesor i budući predsjednik Srpske.

Lider Narodnog fronta Jelana Trivić navela je da je partija dala podršku Blanuši, jer smatra da društvu trebaju promjene političkog sistema.

Podršku Blanuši dao je i lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović, istakavši da je to skroman, obrazovan čovjek, borac Vojske Republike Srpske i univerzitetski profesor, bez ikakvih mrlja i devijacija u karijeri.

