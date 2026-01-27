logo
Vlada FBiH donijela odluku: Penzije povećane za 11,2 odsto

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Penzije u Federaciji BiH biće povećane za 11,2 odsto, odlučeno je danas na telefonskoj sjednici entitetske Vlade.

Povećane penzije u FBIH Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Vlada FBiH dala je saglasnost na odluku o akontativnom usklađivanju penzija, koju je donio Upravni odbor federalnog zavoda za PIO/MIO.

Iz federalnog Ministarstva rada i socijalne politike navedeno je da je riječ o privremenom povećanju koje će važiti do donošenja konačne odluke o redovnom usklađivanju.

Konačno usklađivanje penzija, sa primjenom od 1. januara, biće utvrđeno nakon objave zvaničnih statističkih podataka o kretanju cijena i plata u FBiH. 

(Srna)

Federacija BiH FBiH penzije

