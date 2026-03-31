Hapšenje na Palama: Zapalio automobil pa završio u bolnici zbog povreda

Hapšenje na Palama: Zapalio automobil pa završio u bolnici zbog povreda

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
Muškarac sa Pala čiji su inicijali A.C. uhapšen je zbog sumnje da je u toj opštini zapalio unutrašnjost automobila.

Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo saopšteno je da je nakon hapšenja licu A.C. ukazana pomoć u Bolnici "Srbija" jer je zadobilo povreda prilikom paljenja automobila.

Paljenje automobila, koje je djelimično izgorjelo, dogodilo se u nedjelju, 29. marta, u 23.45 časova.

Uviđaj na licu mjesta izvršen je u prisustvu sudskog vještaka, i tom prilikom je konstatovano da je do požara na vozilu došlo usljed polivanja i paljenja zapaljive tečnosti.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo. U toku je dokumentovanje predmeta, a uhapšeno lice osumnjičeno je za krivično djelo oštećenje i oduzimanje tuđe stvari.

