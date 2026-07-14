Nevidljiva kuhija je novi HIT i svi je žele u domu: Niko ne vjeruje gdje su stavili šporet, frižider i rernu

Nevidljiva kuhija je novi trend na Internetu, svi je žele u svom domu i izgleda fantatično ako su u jednoj prostoriji kuhinja, dnevna soba i trpezarija!

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Minimalizam u enterijeru dobio je potpuno novo lice. Sve više arhitekata i vlasnika stanova odlučuje se za takozvanu nevidljivu kuhinju, rješenje u kojem su frižider, rerna, mašina za sudove, pa čak i radne površine potpuno sakriveni iza elegantnih frontova. Rezultat je prostor koji izgleda uredno, luksuzno i mnogo prostranije nego što zaista jeste.

Šta je nevidljiva kuhinja?

Nevidljiva kuhinja osmišljena je tako da se nakon završetka kuvanja gotovo ne razlikuje od dnevnog boravka. Aparati, police i ostava skrivaju se iza ugradnih ormarića, dok se radne ploče po potrebi zatvaraju kliznim panelima ili preklopnim vratima.

Na prvi pogled gotovo je nemoguće pogoditi gdje se nalazi kuhinja, zbog čega je ovaj trend posebno popularan u stanovima sa otvorenim konceptom.

Šta se sve može sakriti?

Savremeni sistemi omogućavaju da iza minimalističkih frontova nestanu gotovo svi elementi kuhinje:

frižider i zamrzivač

rerna i mikrotalasna

mašina za pranje sudova

aparat za kafu, toster i blender

ostava za namirnice

kante za razvrstavanje otpada

fioke i dodatni prostori za odlaganje

Frontovi bez ručki stvaraju potpuno ravnu površinu, pa kuhinja više ne izgleda kao radni prostor, već kao elegantan nastavak dnevne sobe.

U galeriji ispod pogledajte kakoizgleda nevidljiva kuhinja!

Kome odgovara ovakav koncept?

Nevidljiva kuhinja odličan je izbor za ljude koji vole uredan i moderan enterijer. Posebno je praktična u manjim stanovima sa spojenim dnevnim boravkom i kuhinjom, jer vizuelno povećava prostor.

Odgovara i onima koji često primaju goste i žele da kuhinja ne bude u centru pažnje, već da se skladno uklopi u ostatak doma.

Ima i svoje mane

Iako izgleda veoma atraktivno, ovakvo rješenje nije bez kompromisa. Da biste došli do pojedinih uređaja ili radnih površina, često je potrebno otvoriti dodatna vrata ili pomjeriti panele.

Pored toga, nevidljive kuhinje zahtijevaju kvalitetnije okove, klizače, šarke i druge mehanizme, zbog čega su obično skuplje od klasičnih kuhinja. Eventualne popravke mogu biti složenije, jer je većina elemenata ugrađena i skrivena.

Zašto je ovaj trend sve popularniji?

Stručnjaci za enterijer ističu da savremeni domovi sve više teže jednostavnosti, mirnim linijama i vizuelnom redu. Upravo zato nevidljiva kuhinja postaje jedan od najtraženijih trendova, omogućava da prostor izgleda luksuznije, prostranije i mnogo urednije, čak i kada se svakodnevno koristi.

Bonus savjet: Ako vam je kompletna nevidljiva kuhinja preskupa, isti efekat možete postići i delimično, ugradnim frižiderom, frontovima bez ručki i ormarićem u kojem ćete sakriti male kuhinjske aparate. Tako ćete dobiti elegantniji izgled uz znatno manje ulaganje.