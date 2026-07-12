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Providnu foliju nikako ne koristite u ove tri situacije u kuhinji

Providnu foliju nikako ne koristite u ove tri situacije u kuhinji

Autor N.D. Izvor Kurir
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Iako može da se čini rizičnim, providna folija smije da se koristi u mikrotalasnoj pećnici, ali samo ako se poštuju određena pravila.

Za šta ne treba koristiti providnu foliju Izvor: olga Yastremska / Alamy / Profimedia

Prijanjajuća providna folija neizostavan je dio mnogih kuhinja, ali uprkos svojoj svestranosti, postoje situacije u kojima njena upotreba nije preporučljiva. Iako je izuzetno praktična za čuvanje svežine hrane ili pokrivanje ostataka obroka, važno je znati njena ograničenja kako bi se izbegli potencijalni problemi. Portal Simply Recipes donosi tri ključne situacije u kojima bi umjesto providne folije trebalo da posegnete za nekim drugim rješenjem.

Ne koristite je pri visokim temperaturama

Providna folija nije otporna na visoke temperature i može da se otopi. Zbog toga se njena upotreba po pravilu ne preporučuje u fritezama na vruć vazduh, tosterima, pećnicama, sporim kuvalima ili na ploči za kuvanje. Svi ti uređaji razvijaju dovoljno visoku temperaturu da otope foliju.

Izvor: Profimedia

Oprez u mikrotalasnoj pećnici

Iako može da se čini rizičnim, providna folija smije da se koristi u mikrotalasnoj pećnici, ali samo ako se poštuju određena pravila. U suprotnom može da dođe do bezbjednosnih problema. Prvi korak je kupovati isključivo foliju s oznakom da je sigurna za mikrotalasnu pećnicu. One koje nemaju tu oznaku ne mogu da podnesu visoke temperature, zbog čega mogu da se otope i ispuste hemikalije u hranu.

Drugo važno pravilo jeste da folija nikada ne smije direktno da dodiruje hranu. To je posebno bitno kod masnih i nauljenih namirnica, koje se zagrijavaju brže od ostalih, čime se povećava rizik od topljenja folije. Treće, foliju je potrebno lagano odignuti na jednom uglu kako bi para mogla da izlazi. Ako para ostane zarobljena, može da otopi plastiku ili čak uzrokuje prskanje unutar pećnice.

Izvor: Profimedia

Sama nije dovoljna za zamrzivač

Providna folija odlično spriječava dotok vazduha, što je čini korisnom za čuvanje namirnica u zamrzivaču. Međutim, sam materijal osjetljiv je na niske temperature i ne pruža dovoljnu zaštitu. Ako, na primjer, zamotate samo meso u providnu foliju, ono će vjerovatno biti oštećeno takozvanim opekotinama od smrzavanja.

Kako biste to sprečili, uvek dodajte još jedan zaštitni sloj. Nakon što ste namirnicu obmotali providnom folijom, dodatno je zamotajte u aluminijumsku foliju ili je stavite u kesu za zamrzavanje s patentnim zatvaračem. Tako ćete osigurati i nepropusnost i zaštitu od oštećenja uzrokovanih niskom temperaturom.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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