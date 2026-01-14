logo
Kako da izgledate svježe od jutra do večeri? Uradite ovo i umor nestaje sa lica kao čarolijom

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
Kako da se osjećate i izgledate energično i svježe tokom cijelog dana, čak i kada ste malo spavali i nemate mnogo vremena za odmor? Evo savjeta!

Savjeti za svjež izgled kože Izvor: Shutterstock
  • Čak i kada ste potpuno iscrpljeni, mali rituali će doneti svježinu vašem licu uz ove savjete.
  • Nisu vam potrebna čuda, skupi tretmani a ni sati pred ogledalom.

Ako se budite umorni, sa podočnjacima i posivjelim tenom, znajte da je moguće da, uz nekoliko brzih rituala, vratite svježinu kožii izgledate kao da ste se upravo vratili sa odmora.

Probudite lice za 5 minuta

Sve počinje sa hidratacijom – unutrašnjom i spoljašnjom. Čim ustanete, popijte čašu vode sa malo limuna. To vraća elastičnost koži, smanjuje jutarnje oticanje i daje prirodan sjaj. Zatim dolazi brzi „wake-up“ za lice: nježno umivanje hladnom vodom (ili mineralnom vodom iz spreja) – hladnoća sužava pore i pokreće cirkulaciju.

Nanesite lagani piling ili serum sa vitaminom C (koristite četkicu za nanošenje da bude ravnomjerno i lagano). Vitamin C odmah razbuđuje ten, uklanja sivkastu boju, daje blistavost. Završite hidratantnom kremom sa SPF – čak i zimi sunce utiče na umor kože, a SPF uklanja beživotan izgled tena. Cijeli ritual traje manje od 5 minuta, a razlika je ogromna.

Minimalna šminka

Zaboravite debele slojeve šminke, jer svjež izgled nastaje kao rezultat minimalističkog pristupa. Samo jedan sloj dugotrajne, vodootporne maskare dovoljan je da oči izgledaju odmornije.Tanka, diskretna linija ajlajnera, a kod nekog i samo uvijanje trepavica mogu biti dovoljni.

žena pred ogledalom
Izvor: Shutterstock

Korektor nanesite samo na podočnjake i crvene tačkice i utapkajte ga prstima ili sunđerom da ne izgleda kao maska. Bronzer ili rumenilo neka budu u svijetlom, toplom tonu, a nanesite ga na jagodice i lagano preko nosa jer se tako postiže iluzija svježeg tena i zdravog sjaja.

Na usne nanesite samo balzam sa suptilnim sjajem, on hidrira i vizuelno „otvara“ lice.

Tokom dana nosite flašicu vode sa sobom – stalna hidratacija sprečava da koža postane suva i beživotna. Kad osjetite pad energije, osvježite se sprejom za lice ili termalnom vodom. Ako možete, napravite pauzu od desetak minuta, kratko prošetajte i duboko dišite, tako se resetuju i mozak i koža.

žena u belom dzemperu
Izvor: Shutterstock

Odjeća i dodaci

Odjeća igra ogromnu ulogu u svježem izgledu. Birajte svijetle tonove (bijeli, krem, pastel) – oni odbijaju svjetlost i čine da lice izgleda svjetlije i odmornije. Mekani materijali omogućavaju kretanje i udobnost, a slojevi daju dinamiku i sprečavaju da izgledate umorno. Dodajte šal ili aksesoar – mali detalj koji osvježava cijeli autfit.

