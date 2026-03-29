Istine i zablude o celulitu: Dermatolog otkriva zašto nije dovoljno samo piti vodu i mazati kreme

Iako se približava sezona kratkih i lepršavih suknji, celulit ne mora da bude razlog za nesigurnost. Za utjehu, sa nijm se bori čak 90% žena i oko 10% muškaraca između 25. i 35. godine, najviše na stomaku, zadnjici, nadlakticama i nogama. Upravo zato se nameće pitanje zašto se "pomorandžina kora" javlja i kod najmršavijih žena i zašto kreme i litri popijene vode često ne daju nikakav rezultat? Dermatovenerolog, dr Jasmina Vikalo za Kurir razbija najčešće zablude o celulitu i otkriva naučno dokazane metode koje suštinski mjenjaju strukturu tkiva, tako da ove godine konačno možete da dobijete bitku za glatku i čvrstu kožu.

- Stalno ističem koliko je važno voljeti sebe i osjećati se dobro, lijepo i zadovoljno u sopstvenoj koži. Uz personalizovan pristup i pravi izbor metoda, nijedan cilj kada je riječ o izgledu nije nedostižan - kaže dr Vikalo, dodajući kako je, pred ljeto i more, ženama ipak malo više u fokusu celulit.

- Celulit nije samo estetska nepravilnost, već skup degenerativnih promjena u potkožnom masnom tkivu. Ne radi se o običnoj masnoći, već o kompleksnom zastoju limfe i slabljenju vezivnih vlakana.

Celulit – šta je to? Dugo vremena celulit se povezivao samo s prekomjernom težinom, no danas znamo kako se s njim bore i poznati svetski supermodeli, pa je jasno kako višak kilograma ne može biti jedini uzrok njegove pojave. - Celulit je skup degenerativnih promjena u potkožnom masnom tkivu. Grupice masnih ćelija su zarobljene u pregradama vezivnog tkiva i one vrše pritisak na krvne sudove usporavajući cirkulaciju. Dolazi do propadanja vezivnog tkiva, nakupljaju se toksini, a narasle masne ćelije vrše pritisak na površinu kože dajući joj izgled pomorandžine kore - objašnjava doktorka.

Mogu li se "prevariti" genetika i hormoni?

Pojava celulita može biti genetski uslovljena i povezana s brzinom metabolizma, sklonosti ka debljanju, raspodelom masnoće ispod kože, etničkom pripadnošću i brzinom cirkulacije.

- Ako su ga imale mama ili baka, veća je šansa da će se pojaviti i kod njihovih nasljednica. Međutim, nasljeđeno stanje se itekako može modifikovati uz vježbanje, ishranu s malo masti, prestanak pušenja, hidrataciju i aktivan način života - sugeriše dermatolog.

Pad estrogena dovodi do poremećaja cirkulacije i smanjenja protoka krvi u vezivno tkivo ispod kože

Osim toga, hormoni estrogen, insulin, noradrenalin, hormoni štitne žlijezde i prolaktin igraju važnu ulogu u nastanku celulita.

- Naime, kako se estrogen kod žena smanjuje u menopauzi, tako se masne ćelije povećavaju, smanjuje se protok krvi u vezivno tkivo, veća je propustljivost i slabiji tonus krvnih sudova, što dovodi do poremećaja cirkulacije i smanjenja protoka krvi u vezivno tkivo ispod kože. Loša cirkulacija znači i manje kiseonika u tom području, što rezultira oslabljenom proizvodnjom kolagena. Starenje takođe čini kožu manje elastičnom, tanjom i veća je verovatnoća da će se opustiti. To dodatno povećava i mogućnost nastanka celulita - dodaje naša sagovornica.

Kakav je vaš celulit?

Kao što ne nastaju uvijek iz istih razloga, tako ni sve "narandžine kore" nisu iste. Postoje tri glavne vrste celulita, a razumjevanje njihove prirode ključno je u odabiru najbolje strategije za borbu protiv njega.

S druge strane, vodeni - edematozni celulit rezultat je loše cirkulacije i zadržavanja vode u tijelu. Pogađa žene nezavisno od tjelesne građe, no srećom, borba protiv njega daje odlične rezultate – pravilna ishrana, hidratacija i fizička aktivnost ključni su za njegovo smanjenje.

Fibrozni - tvrd celulit je najuporniji od svih – tvrdokorno se "lijepi" za tkiva, bolan je na dodir i najteže se rješava. Javlja se usljed slabljenja potkožnog vezivnog tkiva. Zahtjeva dosljednost i upornost, kao i kombinaciju tretmana i promjene životnih navika.

Fibrozni celulit se tvrdokorno "lepi" za tkiva, bolan je na dodir i najteže se rešava

- Česta je pojava i mješovitog celulita, koji je kombinacija nekih od navedenih. Takođe, u zavisnosti od stepena vidljivosti, celulit se deli na četiri stadijuma. Ukratko, s celulitom se treba obračunati spolja i iznutra, menjanjem loših životnih navika, fizičkom aktivnošću i njegom kože, masažama uz limfnu drenažu, ali i specifičnim tretmanima za zatezanje i učvršćivanje tijela i topljenje masnih naslaga - savjetuje dr Vikalo i dodaje da je celulit apsolutno ogledalo našeg zdravlja.

Zašto su žene češća "meta"? Razlog zašto su žene češća "meta" celulita leži u arhitekturi kože. - Kod žena su vezivna vlakna postavljena vertikalno, što masnim ćelijama ostavlja otvoren put ka površini. Kod muškaraca je ta struktura mrežasta i mnogo čvršća. Uz to, estrogen podstiče skladištenje masti i zadržavanje vode, pa je žensko tijelo prirodno sklonije ovim promenama, bez obzira na kilažu - navodi naša sagovornica.

- On je često "tihi alarm" koji ukazuje na lošu mikrocirkulaciju i venski zastoj. Ako se ne tretira, tkivo vremenom dobija sve manje kiseonika, toksini se sporije izbacuju, a to vodi ka hroničnoj upali. Zato borba protiv celulita nije samo potraga za ljepotom, već briga o zdravlju i vitalnosti tkiva.

Navike koje mijenjaju igru: Da li je ishrana dovoljna?

Promjena navika je temelj, ali ne i čarobni štapić. Unos tečnosti je ključan, jer voda ubrzava limfnu drenažu.

- Ishrana bez previše soli i šećera smanjuje oticanje tkiva, dok fizička aktivnost popravlja mišićni tonus koji drži kožu zategnutom. Međutim, važno je znati da ove navike sprečavaju novi celulit, ali teško mogu da "razbiju" onaj koji je već postao fibrozan, tzv. tvrdi celulit - opominje dr Vikalo.

Kozmetika protiv celulita – šta je nauka, a šta marketing?

Kreme i serumi deluju samo na površinski sloj kože, odnosno epiderm, dodaje doktorka.

- Oni mogu da hidriraju kožu i učine je trenutno glatkijom, što daje vizuelni efekat poboljšanja, ali ne dopiru do hipoderma gde se problem zapravo nalazi. Medicinsko uporište imaju samo metode koje prodiru duboko u tkivo i fizički menjaju strukturu masnih ćelija i vezivnih vlakana.

Koje procedure daju najbolje rezultate?

Najefikasnije metode protiv "pomorandžine kore" su one koje kombinuju fiziku i biologiju. Zlatni standard su neinvazivni tretmani koji koriste sinergiju multipolarne radiofrekvencije i pulsnog magnetnog polja.

- Dok radiofrekvencija ciljano zagrijava duboko tkivo i zateže opuštena kolagenska vlakna, magnetno polje radi na angiogenezi – stvaranju nove mreže kapilara. Time se postiže ono što masaža ne može, a to je trajna regeneracija tkiva iznutra. Rezultat je zategnuta, čvrsta koža, oblikovana figura tijela i redukovan celulit. Kod osoba koje imaju višak lokalizovanih masnih naslaga pored celulita, izbor tretmana je HIFU tehnologija fokusiranog ultrazvuka visokog intenziteta, jer topi i površinsku i duboku mast, uz istovremeno zatezanje kože - navodi dr Vikalo.

Može li se celulit trajno ukloniti?

Na pitanje da li celulit može trajno da se eliminiše, naša sagovornica naglašava da je realnije govoriti o visokom stepenu ublažavanja i održavanju tkiva zdravim.

- Možemo kožu dovesti do toga da bude potpuno glatka i čvrsta, ali pošto genetika i hormoni nastavljaju da rade svoje, ključ je u periodičnom održavanju postignutog rezultata. Borba protiv celulita je zapravo maraton, a ne sprint - zaključuje dr Vikalo.

