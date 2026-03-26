Zašto svrbe dlanovi? Nećete ni dobiti, ni dati pare, ali ovo može da bude razlog problema

Svrab dlanova može imati bezopasne ili ozbiljne uzroke. Saznajte kada se javiti ljekaru i kako ublažiti svrab kod kuće.

Ponekad svrab dlanova može biti znak ozbiljnog zdravstvenog problema. Hitno pozovite ljekara ako pored svraba primijetite probleme sa disanjem ili žutu boju kože i beonjača, jer to može ukazivati na alergijsku reakciju ili bolest jetre. Ako uz svrab primijetite neočekivano smanjenje tjelesne težine, dugotrajno povećanje limfnih čvorova ili retko mokrenje, potrebno je što pre posetiti ljekara, jer to mogu biti znaci ozbiljnijih oboljenja. Većina slučajeva svraba dlanova ipak je bezopasna i izazvana uobičajenim faktorima.

Najčešći uzroci svraba dlanova

1. Suva i iritirana koža

Najčešće zimi, kada je niska vlažnost vazduha, koža na dlanovima gubi vlagu. Posljedica su iritacija, ljuštenje i svrab.

Suva koža može nastati i zbog smanjene funkcije štitne žlezde ili korišćenja neodgovarajućeg sapuna i praška za veš.

2. Alergijska reakcija

Kontakt sa određenim predmetima, biljkama, losionima ili namirnicama može izazvati svrab. Reakcija se ne mora javiti odmah – ponekad prođe nekoliko sati pre nego što primijetite svrab.

3. Atopijski dermatitis (ekcem)

Nezarazno stanje koje može izazvati crvenilo, mrlje ili plikove na dlanovima. Često se javlja kod osoba čije ruke su često u kontaktu sa vodom i hemikalijama (frizeri, čistači, kuvari, mehaničari, medicinsko osoblje). Ekcem može nestajati i ponovo se pojavljivati bez jasnog razloga.

4. Povišen šećer u krvi ili dijabetes

Hiperlikemija može izazvati svrab dlanova kao jedan od simptoma.

5. Oštećenje nerva

Dijabetes ili sindrom karpalnog tunela (čest kod korisnika računara) može izazvati svrab, utrnulost i nelagodnost u rukama.

Šta učiniti ako svrbe dlanovi

Ako je svrab povremen, nije alarmantno. Ako je stalno prisutan, posjetite ljekara – terapeuta ili dermatologa. Ljekar može uraditi analize krvi ili kožni test, odrediti uzrok i prepisati odgovarajuću terapiju:

Alergija: identifikovati i izbegavati alergen, eventualno antihistaminici.

Ekcem: lekoviti losioni ili kortikosteroidne masti.

Dijabetes, sindrom karpalnog tunela ili druga bolest: lečiti osnovni problem, što uklanja svrab.

Kako ublažiti svrab kod kuće