Držači za peškire koji odlaze u prošlost: 3 moderna rješenja koja daju luksuzan izgled kupatilu

Kukice i metalni držači odlaze u prolost i ustupaju mjesto elegantnijim rješenjima, zbog kojih kupatilo izgleda luksuznije.

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Jedan detalj koji svakodnevno koristimo u kupatilu polako odlazi u prošlost, a dizajneri za njega imaju mnogo elegantnije alternative.

Nova rješenja nisu samo ljepša već mogu biti i praktičnija, posebno u malim kupatilima gdje je svaki centimetar važan.

Neki od ovih detalja mogu potpuno promijeniti utisak o prostoru, a za njih vam nije potrebno veliko renoviranje niti mnogo novca.

Kupatilo ne mora da bude veliko niti skupo uređeno da bi izgledalo moderno i luksuzno. Ponekad je dovoljno promijeniti nekoliko sitnica koje svakodnevno koristimo, a upravo držači za peškire mogu napraviti iznenađujuće veliku razliku. Umjesto klasičnih šipki i neuglednih kukica, dizajneri sve češće biraju detalje koji su istovremeno praktični, dekorativni i mnogo bolje uklopljeni u savremeni enterijer.

Prsten za peškir

Za one koji žele da spoje klasiku i moderan dizajn, prstenovi za peškire predstavljaju odličan izbor. Savršeni su za manje peškire za ruke i lice, a prostoru daju uredan i elegantan izgled. Klasični okrugli prstenovi od poliranog nikla ili brušenog zlata odlično se uklapaju u moderna i prelazna kupatila, dok će četvrtasti oblici i mat crna završnica dati poseban pečat industrijskom ili savremenom stilu. Najbolje ih je postaviti u blizini lavaboa kako bi peškiri uvijek bili nadohvat ruke.

Merdevine kao držači

Ukoliko želite upečatljiv detalj koji privlači poglede, merdevine kao držači za peškire pravi su izbor. Ovaj samostojeći komad spaja praktičnost i atraktivnu estetiku, a idealan je i za podstanare jer se lako može premjestiti.

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Merdevine od bambusa ili tikovine stvoriće pravu spa atmosferu, dok će modeli od obojenog drveta unijeti vedrinu i boju u prostor. Za one koji više vole savremeni minimalizam, metalne merdevine u crnoj ili bijeloj boji odličan su izbor, dok će ležerno prebačeni peškiri preko prečki stvoriti topao, slojevit i prijatan efekat u kupatilu.

Pletene korpe

Na kraju, pletene i dekorativne korpe predstavljaju praktičan i atraktivan način za odlaganje peškira, a istovremeno unose posebnu teksturu i toplinu u enterijer. Korpe od morske trave, pruća ili tkanine idealne su za prirodan i boho stil, dok će metalne korpe u crnoj ili zlatnoj boji odlično naglasiti moderan, industrijski izgled prostora. Možete ih smjestiti na police, ispod lavaboa ili tik uz kadu. Kada u njih uredno složite urolane peškire, kupatilo će istog trenutka dobiti prepoznatljiv luksuzni šarm vrhunskih hotela.

Vidi opis Držači za peškire koji odlaze u prošlost: 3 moderna rješenja koja daju luksuzan izgled kupatilu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 8 / 8

Kada je riječ o uređenju kupatila, nije uvijek potrebno veliko renoviranje da bi prostor izgledao savremenije i luksuznije.

Dovoljno je zamijeniti nekoliko zastarjelih detalja praktičnijim i ljepšim rješenjima koja će kupatilu dati uredniji, topliji i moderniji izgled.