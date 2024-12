Trnovit put do znanja: Sestre Јelena i Јovana mijenjaju tri prevoza i kilometrima pješače do škole (VIDEO)

Svakog dana bude se prije zore. Od kuće do škole mijenjaju tri prevoza, a uz to i pješače nekoliko kilometara. Ovako izgleda svakodnevica sestara Јelene i Јovane Marjanović iz Krnje Јele, kod Bosanskog Petrovca.

Izvor: RTRS

Uprkos tome, odlične su učenice i sanjaju da postanu doktor i veterinar.

"Najveći je problem to što rano ustajemo. Ustanemo u pet sati pa se vozimo traktorom do bratove kuće. Nekad smo išli sa našim konjem, ali je on ostario", priča Jovana.

Jelena je učenica Osnovne škole "Drinić", a starija sestra Jovana pohađa Gimnaziju u Bosanskom Petrovcu.

Do škole u Driniću njihova kuća je udaljena 25 kilometara.

"To je nama postalo sasvim normalno. Drugi ljuid kada nas pitaju kako to uspijevamo ni mi ne znamo", priča starija sestra Jovana za RTRS.

Mlađa sestra Jelena gaji ljubav prema životinjama, a posebno konjima. Trenutno trenira svoju kobilu Lunu i nada se da će ubrzo biti spremna za jahanje.

Problem s kojim je suočena njihova porodica od povratka na ognjište jeste put do kuće. Ta tri kilometra makadama u izuzetno lošem stanju moguće je preći samo traktorom.

Hoće li nadležni imati sluha da Marjanovićima riješi ovaj problem ili će Јelena i Јovana putem do znanja i dalje kročiti planinskim vrletima?

