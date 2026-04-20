Aco Đukanović izašao pred sud: Prihvaćena kaucija od pet miliona evra

Sud u Nikšiću prihvatio je jemstvo od pet miliona evra za puštanje na slobodu Aca Đukanovića, koji se tereti za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksploziva.

Sud u Nikšiću prihvatio je prijedlog odbrane za puštanje na slobodubiznismena Aca Đukanovića, brata bivšeg crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića, uz jemstvo od pet miliona evra. Njegov branilac rekao je da je riječ o neprimjereno visokom iznosu jemstva u odnosu na vrstu i težinu krivičnog djela, kao i na praksu za ovakva krivična djela.

"Određene su mjere nadzora, i to zabrana napuštanja boravišta i oduzimanje isprave, koje su isto neprimjerene u odnosu na visinu jemstva koje je dato", istakao je branilac Đukanovića.

Dok rješenje o jemstvu ne bude pravosnažno, Đukanović ostaje u pritvoru.

Acu Đukanoviću je početkom marta određen pritvor do 30 dana zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Iz Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću saopšteno je ranije da je pritvor određen zbog opasnosti od bjekstva.

Policija je u noći između 27. i 28. februara pretresla i njegov stan u Podgorici, kada je, prema navodima policije, izuzeta određena dokumentacija.

Aco Đukanović najveći je akcionar Prve banke, sa oko 41,5 odsto vlasništva.

Ta banka godinama je u fokusu javnosti, prvenstveno zbog državne pomoći iz 2008. godine i sumnji u način vraćanja tog novca.

