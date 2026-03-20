Delegacija Banjaluke posjetila Mančester radi unapređenja javnog prevoza

Delegacija Banjaluke posjetila Mančester radi unapređenja javnog prevoza

Autor Nikolina Damjanić
Delegacija Grada Banjaluka posjetila je Mančester kako bi razmijenila iskustva i preuzela dobre prakse u oblasti unapređenja javnog prevoza, sa ciljem modernizacije saobraćaja, povećanja broja korisnika i smanjenja zagađenja.

Izvor: Grad Banjaluka

Projekt menadžer Grada Milada Šukalo istakla je da je cilj posjete prikupljanje konkretnih rješenja koja bi se mogla primijeniti u Banjaluci, posebno u kontekstu modernizacije javnog prevoza.

Mančester je u proteklom periodu sproveo značajnu reformu javnog prevoza kroz sistem „Bee Network“, prepoznatljiv po žuto brendiranom voznom parku i simbolici pčele, što šalje snažnu poruku o efikasnom i organizovanom javnom prevozu, saopštili su iz Grada.

"Iskustva koja smo imali priliku da vidimo u Mančesteru, ali i u drugim državama, mogu biti od velike koristi za Banjaluku", naglasila je Šukalo, dodajući da je gradska administracija, pod vođstvom gradonačelnika Draška Stanivukovića, u prethodnom periodu intenzivno radila na edukaciji inženjera i menadžmenta u oblasti urbane mobilnosti.

Šukalo je navela da jedan od ključnih planova jeste djelimično vraćanje javnog prevoza pod upravljanje Grada, što bi omogućilo uvođenje inovacija, nabavku električnih autobusa i bolji kvalitet usluge, uz smanjenje zagađenja vazduha.

"Rješenja iz Mančestera predstavljaju dobar primjer praksi koje se mogu prilagoditi kapacitetima i potrebama Banje Luke. Očekujemo da će naš grad vrlo brzo podići standard urbanog prevoza i urbane mobilnosti na viši nivo", zaključila je Šukalo, zahvalivši se administraciji Grada Mančestera na spremnosti da podijeli svoja iskustva.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

