Delegacija Banjaluke posjetila Mančester radi unapređenja javnog prevoza

Delegacija Grada Banjaluka posjetila je Mančester kako bi razmijenila iskustva i preuzela dobre prakse u oblasti unapređenja javnog prevoza, sa ciljem modernizacije saobraćaja, povećanja broja korisnika i smanjenja zagađenja.

Izvor: Grad Banjaluka

Projekt menadžer Grada Milada Šukalo istakla je da je cilj posjete prikupljanje konkretnih rješenja koja bi se mogla primijeniti u Banjaluci, posebno u kontekstu modernizacije javnog prevoza.

Mančester je u proteklom periodu sproveo značajnu reformu javnog prevoza kroz sistem „Bee Network“, prepoznatljiv po žuto brendiranom voznom parku i simbolici pčele, što šalje snažnu poruku o efikasnom i organizovanom javnom prevozu, saopštili su iz Grada.

"Iskustva koja smo imali priliku da vidimo u Mančesteru, ali i u drugim državama, mogu biti od velike koristi za Banjaluku", naglasila je Šukalo, dodajući da je gradska administracija, pod vođstvom gradonačelnika Draška Stanivukovića, u prethodnom periodu intenzivno radila na edukaciji inženjera i menadžmenta u oblasti urbane mobilnosti.

Šukalo je navela da jedan od ključnih planova jeste djelimično vraćanje javnog prevoza pod upravljanje Grada, što bi omogućilo uvođenje inovacija, nabavku električnih autobusa i bolji kvalitet usluge, uz smanjenje zagađenja vazduha.

"Rješenja iz Mančestera predstavljaju dobar primjer praksi koje se mogu prilagoditi kapacitetima i potrebama Banje Luke. Očekujemo da će naš grad vrlo brzo podići standard urbanog prevoza i urbane mobilnosti na viši nivo", zaključila je Šukalo, zahvalivši se administraciji Grada Mančestera na spremnosti da podijeli svoja iskustva.