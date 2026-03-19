Stiže "Centrifuga": Banjaluka dobija hip-hop festival, očekuju nas žurke, brejk denseri, grafiti majstori...

Autor Vesna Kerkez
Banjaluka 25. aprila dobija novi hip hop festival "Centrifuga". MC nastupi, DJ program, breaking battle i graffiti session okupljaju urbanu scenu regiona.

Centrifuga Izvor: Projekat 051

Banjaluka će 25. aprila dobiti novi muzičko-umjetnički događaj - Hip Hop festival "Centrifuga", koji će biti održan u prostoru DKC Incel, kao nova platforma posvećena razvoju urbane kulture.

Festival će okupiti lokalne i regionalne izvođače kroz raznovrstan program koji obuhvata hip hop i breaking battle takmičenja, MC nastupe, DJ program, kao i graffiti session, s ciljem povezivanja plesača, muzičara, street art umjetnika i publike.

Organizator je Udruženje građana "Projekat 051", u saradnji sa plesnom školom Footwork Fever, video produkcijom Abolow i brojnim lokalnim umjetnicima. Organizatori ističu da žele da "Centrifuga" postane dugoročna platforma koja će mladima omogućiti prostor za izražavanje i razvoj na urbanoj sceni.

Da interesovanje već postoji, potvrđuju i rezultati kampanje - promotivni video festivala u prvih sedam dana zabilježio je više od 150.000 pregleda na društvenim mrežama, čime je događaj već privukao pažnju šire publike.

Kao dio promocije, pokrenuti su i street show performansi koji se održavaju vikendom na ulicama Banjaluke. Plesači i članovi organizacionog tima na ovaj način direktno komuniciraju sa građanima, izvode performanse i prikupljaju donacije za realizaciju festivala.

"Želimo da Centrifuga bude više od jednog događaja. Naš cilj je da stvorimo prostor u kojem se razvija urbana scena, gdje mladi ljudi mogu pokazati svoj talent i gdje publika može doživjeti autentičnu hip hop kulturu", poručuju organizatori.

Glavni program festivala uključuje MC night, DJ lineup sa regionalnim imenima, hip hop i breaking battle takmičenja, kao i graffiti session koji će tokom cijelog dana okupljati street art umjetnike iz različitih gradova.

Pored toga, posjetioce očekuju i brojni prateći sadržaji, poput photo booth zone, VR plesnih igara, radionica skečeva, slušanja gramofonskih ploča i streetwear izložbenog prostora.

Organizatori najavljuju da je ovo tek početak projekta koji ima ambiciju da u narednim godinama preraste u značajan regionalni festival urbane kulture.

