Četvrt vijeka hip-hopa u Banjaluci: Vidimo se na istom mjestu, 25 godina kasnije...

Prva rep žurka u Banjaluci održana je 24. aprila sad već davne 1998. godine u kultnom klubu Kset.

Izvor: Promo

Punih 25 godina kasnije vraćamo se na isto mjesto - DJ Woodie vas poziva da zajedno proslavimo jubilej, u četvrtak, 20. aprila u KSET pabu!

Te godine kada je banjalučki radio DJ Dejan Ilić aka Woodie autor čuvenog radio seriala "Yo Balkan Rap" na Balkan radiju, ostvario san da u svom gradu organizuje hip-hop događaj, niko nije ni slutio da će taj zvuk danas biti jedna od najbitnijih stvari u svjetskoj muzičkoj industriji.

"Kako kažu stihovi Notorious B.I.G.-a, jedne od najvećih ikona hip hop zvuka ikada: "It was all a dream!". Uz poprilične kontroverze, koje su bile tipične za taj period života u gradu na Vrbasu (izjednačavanje mladih sa određenim muzičkim pokretima i žanrovima, koji su znali biti malo "strastveniji" po pitanju toga "šta treba da se sluša" ili poput starijih generacija koje se nisu ustručavale da javno popljuju sve što im nije bilo po volji, ili nije bio rokenrol, danas gotovo nezamislive stvari...) prvi banjalučki hip-hop party je održan 24. aprila 1998. godine u kultnom KSET-u... ostalo je istorija", kaže Woodie.

Ovaj događaj približio je hip-hop muziku armijama budućih fanova, od kojih su se neki i sami upisali u kasnije stranice hip hop istorije u Banjaluci i to kroz svih 5 tzv. Bambaatinih elemenata hip hop filozofije - MC-ing, DJ-ing, breakdance, grafiti i znanje ili svjesnost o sebi i zajednici kojoj pripadamo. Socijalni aspekt i stalna potreba za ukazivanjem na neuravnoteženost društva, nepravdu, kriminal, oduvijek su bile pokretačke snage koje su širom planete stajale uz hip hop.

"Thug Life živi i danas"

Četvrt vijeka kasnije istorija će se ponoviti, na istom mjestu i na (skoro) isti datum, sa istim čovjekom za DJ pultom.

Hip-hop se promijenio i danas spada u mejnstrim, a kako je do toga došlo, imaćete priliku da čujete kroz nastup pod nazivom "It Was All A Dream" u Kset pabu u Banjaluci, koji DJ Woodie sprema za 20. april!

