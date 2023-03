Poslušajte "Moj put": Nova pjesma Ede Maajke dobila i spot (VIDEO)

Edo Maajka objavio spot za pjesmu "Moj put", na kojoj je sarađivao sa Đorđem Miljenovićem i Radetom Šerbedžijom.

Pjesma se nalazi na novom albumu domaćeg repera pod nazivom "Moćno", koji je nastao tokom epidemije, u proljeće 2021.

"O nastanku pjesme mogao bih napisati kratki roman. Kad mi je Koolade poslao taj beat za noć sam napisao i pjesmu. Beat je takav da izvlači sve iz tebe. Znao sam da je to pjesma koja će zatvoriti album i da mi na njoj treba Đorđe", priča Edo Maajka, i dodaje kako je Đorđe svoj dio poslao brzo, a uz to, promijenio cijeli aranžman i ubacio jedan muzički brejk koji je pjesmu odveo na sasvim novo mjesto, proširio je i napravio puno više nego je očekivao.

Nakon preslušavanja s Kooladeom zaključak je bio taj da je ovo jedan od vrhunaca albuma, pjesma koja će ga definitivno zatvoriti, samo je nedostajalo "ono nešto" za kraj.

"Znao sam da to treba biti neki govor, recital, spoken word, istina koja će emotivno protresti i istresti iz gaća sve nas… Rade Šerbedžija… Pronašo sam njegov broj, nije bilo lako nazvat takvog giganta, znam i koliko je zauzet. Poslao sam mu mailom pjesmu i svidjela mu se. Tražili smo odgovarajući tekst, bacali jedan drugome neke prijedloge. Nešto moje, nešto njegovo, nešto tuđe, nikako da kliknemo obojica. A onda je Rade samo javio da je poslao pjesmu Miljenku Jergoviću i da je on rekao nema frke, napisaće tekst za njega, za nas. Pa je**te ovo će biti plafon! To mi je bila prva pomisao. Volim Jergine knjige, on je majstor, jedan od najvećih. Poslao nam je tekst kojeg smo vrlo malo prilagodili za Radu. To je bio kraj koji smo trebali, novi vrhunac pjesme i albuma na njegovom samom kraju", kaže Edo dok priča o jednom od svojih najvećih muzičkih ostvarenja te nastavlja:

"Donio sam mikrofon i snimač u lobi jednog zagrebačkog hotela u kojem je Rade odsjeo, snimio ga i poslao Kooladeu. Nakon par dana poslušo sam gotovu pjesmu, konačno gotovu, izašao na balkon, zapalio cigaru i progutao knedlu u grlu. Kakva pjesma… Motaj kablove. Emotivna, jako lična pjesma, teško mi je za slušati, teško za repati. Čišćenje, to je TO, zbog ovog radim ovo što radim", zaključuje Edo.

