Vazdušna i kopnena podrška: SAJ i Žandarmerija izveli pokaznu vježbu u Zalužanima (FOTO/VIDEO)

U Centru za obuku u Zalužanima održana je pokazna vježba pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ), Žandarmerije i Uprave za vazduhoplovstvo povodom obilježavanja Dana policije.

Prethodno je u Centru za obuku održana centralna svečanost povodom obilježavanja Dana policije, kojoj su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske, kao i delegacija iz Srbije.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir dodijelio je na svačanosti najviše priznanje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske Zlatni znak policije direktorima policije Republike Srpske Siniši Kostreševiću i Srbije Draganu Vasiljeviću, kao i direktoru Centra za borbu protiv terorizma MUP-a Mađarske Janošu Hajduu.

Zlatni znak policije, povodom 4. aprila, Dana policije Republike Srpske, dodijeljen je i prvom pratiocu ličnosti Uprava za obezbjeđenje ličnosti i objekata Miši Partalu i načelniku Policijske uprave Istočno Sarajevo Branimiru Šehovcu.

Srebreni znak policije dodijeljen je Specijalnoj antiterorističkoj jedinici, Žandarmeriji, Upravi za obezbjeđenje ličnosti i objekata, kao i načelniku Službe ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Srđanu Obradoviću.