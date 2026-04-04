U Centru za obuku u Zalužanima održana je pokazna vježba pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ), Žandarmerije i Uprave za vazduhoplovstvo povodom obilježavanja Dana policije.
Prethodno je u Centru za obuku održana centralna svečanost povodom obilježavanja Dana policije, kojoj su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske, kao i delegacija iz Srbije.
Vazdušna i kopnena podrška: SAJ i Žandarmerija izveli pokaznu vježbu u Zalužanima (FOTO/VIDEO)
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir dodijelio je na svačanosti najviše priznanje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske Zlatni znak policije direktorima policije Republike Srpske Siniši Kostreševiću i Srbije Draganu Vasiljeviću, kao i direktoru Centra za borbu protiv terorizma MUP-a Mađarske Janošu Hajduu.
Zlatni znak policije, povodom 4. aprila, Dana policije Republike Srpske, dodijeljen je i prvom pratiocu ličnosti Uprava za obezbjeđenje ličnosti i objekata Miši Partalu i načelniku Policijske uprave Istočno Sarajevo Branimiru Šehovcu.
Srebreni znak policije dodijeljen je Specijalnoj antiterorističkoj jedinici, Žandarmeriji, Upravi za obezbjeđenje ličnosti i objekata, kao i načelniku Službe ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Srđanu Obradoviću.