Banjaluka: Obilježavanje Dana policije uz parastos poginulim pripadnicima i centralnu svečanost

Dan policije Republike Srpske biće obilježen danas u Banjaluci u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srpske.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Svečanosti će, između ostalih, prisustvovati predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, premijer Savo Minić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.

U 10.00 časova biće služen parastos i položeni vijenci kod centralnog spomen-obilježja stradalim pripadnicima MUP-a kod zgrade Ministarstva.

Centralna svečanost biće održana u Centru za obuku u Zalužanima sa početkom u 11.00 časova, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

U 11.40 časova u Centru za obuku biće održana pokazna vježba pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice, Žandarmerije i Uprave za vazduhoplovstvo.