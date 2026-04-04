Počela centralna svečanost obilježavanja Dana policije

U Centru za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP) u Zalužanima počela je centralna svečanost obilježavanja Dana policije - 4. aprila.

Svečanosti prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, lider SNSD-a Milorad Dodik, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i direktor Policije Siniša Kostrešević.

Prije početka svačanosti, lider SNSD-a Milorad Dodik položio je vijenac na spomen-ploču poginulim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova.

Svačanosti prisustvuje i delegacija Srbije, u kojoj su načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, direktor Policije Dragan Vasiljević, predstavnici Bezbjednosno-informativne agencije i ambasador Srbije u BiH Ivan Todorov.

Na svačanosti je i delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije za grad Moskvu.

Obilježavanju Dana policije u Centru za obuku prisustvuju NJegovo preosveštenstvo episkop marčanski Sava, sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, ministri u Vladi Republike Srpske, predstavnici Eufor-a, predstavnici javnog i političkog života Republike Srpske.

Na svečanosti su i poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, srpski predstavnici u institucijama na nivou BiH, predstavnici organizacija prositeklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Nakon centralne svečanosti, u Centru za obuku u Zalužanima biće održana pokazna vježba pripadnika SAJ-a, Žandarmerije i Uprave za vazduhoplovstvo.