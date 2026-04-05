Sutra u Banjaluci obilježavanje Dana policije: Defile policijskog orkestra i pokazna vježba Žandarmerije

Povodom Dana policije Republike Srpske, sutra će u Banjaluci biti održan defile policijskog orkestra i pokazna vježba pripadnika Žandarmerije.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske organizuje sutra u Banjaluci niz aktivnosti povodom Dana policije - 4. aprila.

Od 12.00 do 14.00 časova biće upriličen taktičko-pokazni zbor MUP-a na Trgu Krajine, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Muzički defile policijskog orkestra MUP-a Republike Srpske krenuće u 12.00 časova od Narodnog pozorišta Republike Srpske ka Trgu Krajine, ulicama Bana Milosavljevića i Veselina Masleše.

U 13.00 časova planirana je pokazna vježba na Trgu Krajine koju realizuju pripadnici Žandarmerije MUP-a Republike Srpske.