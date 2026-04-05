logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sutra u Banjaluci obilježavanje Dana policije: Defile policijskog orkestra i pokazna vježba Žandarmerije

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Povodom Dana policije Republike Srpske, sutra će u Banjaluci biti održan defile policijskog orkestra i pokazna vježba pripadnika Žandarmerije.

Dan policije Republike Srpske: Program proslave sutra u Banjaluci Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske organizuje sutra u Banjaluci niz aktivnosti povodom Dana policije - 4. aprila.

Od 12.00 do 14.00 časova biće upriličen taktičko-pokazni zbor MUP-a na Trgu Krajine, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Muzički defile policijskog orkestra MUP-a Republike Srpske krenuće u 12.00 časova od Narodnog pozorišta Republike Srpske ka Trgu Krajine, ulicama Bana Milosavljevića i Veselina Masleše.

U 13.00 časova planirana je pokazna vježba na Trgu Krajine koju realizuju pripadnici Žandarmerije MUP-a Republike Srpske.

Tagovi

MUP RS dan policije

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ