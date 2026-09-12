Martin Batur slavio u Zagrebu: "Hrvatska zastava i hrvatski Tompson, hvala Isusu Hristu"

Martin Batur je na FNC 33 izašao sa pjesmom Tompsona i onda je poslije toga pričao i o njemu i o pobjedi.

Izvor: Instagram/fnc_mma/Printscreen

U Zagrebu se održava FNC33 i tamo su viđene neke sjajne borbe. Jedna od njih bila je između Hrvata Martina Batura i Poljaka Mičala Andrižaka. Hrvatski borac je pobedio tehničkim nokautom.

U oktagon je izašao uz pjesmu Marka Perkovića Tompsona "Ako ne znaš šta je bilo" i onda je uslijedila borba. Na kraju se radovao pred domaćom publikom. Onda je u izjavi pričao o svemu tome.

"Hvala Isusu i Mariji. Isus Hrist mi je inspiracija. Hvala hrvatskim braniteljima što se borim u Zagrebu, pod hrvatskom zastavom. Uz hrvatskog Tompsona, hvala vam. Ne znam ko će mi biti naredni protivnik. Idem kući kod žene i djece, na sve sam spreman, osim za Hatefa. Ne želim sa njim da se borim, prijatelji smo", poručio je Batur.

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(MONDO)