Gorjela porodična kuća u Prijedoru: Uzrok solarni paneli? (VIDEO)

U Ulici Petra Petrovića Njegoša u Prijedoru danas je oko 12:45 časova izbio požar u porodičnoj kući. Kako se nezvanično saznaje uzrok su instalacije solarnih panela.

Izvor: RTRS

Nezvanično, zapalila se litijumska baterija, koja je vatru prenijela na ostale uređaje vezane za proizvodnju električne energije.

Nakon dojave o požaru, na teren su izašla dva vozila i šest vatrogasaca koji su požar brzom intervencijom stavili pod kontrolu.

Požar je ugašen nakon intenzivne 15-minutne intervencije dvije ekipe prijedorske Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice.

Tačne okolnosti koje su dovele do ovog požara biće utvrđene nakon uviđaja koji je u toku, a vidljivo je da je pričinjena velika materijalna šteta, objavio je BN.

(Mondo)