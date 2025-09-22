logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gorjela porodična kuća u Prijedoru: Uzrok solarni paneli? (VIDEO)

Gorjela porodična kuća u Prijedoru: Uzrok solarni paneli? (VIDEO)

Autor Dragana Božić
0

U Ulici Petra Petrovića Njegoša u Prijedoru danas je oko 12:45 časova izbio požar u porodičnoj kući. Kako se nezvanično saznaje uzrok su instalacije solarnih panela.

Požar na kući u Prijedoru Izvor: RTRS

Nezvanično, zapalila se litijumska baterija, koja je vatru prenijela na ostale uređaje vezane za proizvodnju električne energije.

Nakon dojave o požaru, na teren su izašla dva vozila i šest vatrogasaca koji su požar brzom intervencijom stavili pod kontrolu.

Požar je ugašen nakon intenzivne 15-minutne intervencije dvije ekipe prijedorske Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice.

Tačne okolnosti koje su dovele do ovog požara biće utvrđene nakon uviđaja koji je u toku, a vidljivo je da je pričinjena velika materijalna šteta, objavio je BN.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Prijedor požar

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ