Gorio stan u Istočnoj Ilidži: Pronađeno tijelo nakon požara

Autor Dragana Božić
Pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo započeli su jutros uviđaj u stambenoj zgradi u ulici Basarevića, opština Istočna Ilidža, gdje je, u jednom od stanova, nakon požara pronađeno tijelo.

shutterstock_135059156.jpg Izvor: Shutterstock

Požar je prijavljen Policijskoj stanici Istočna Ilidža sinoć u 23.50 časova, a ugasili su ga pripadnici Vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Ostali stanari su evakuisani i nema povrijeđenih lica.

Iz policije su dodali da će tačan uzrok požara biti poznat nakon uviđaja.

Policijskom uviđaju prisustvuje i sudski vještak.

(Srna)

