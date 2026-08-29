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Upozorenje urodilo plodom: Radnicima Željeznica RS uplaćene julske plate

Upozorenje urodilo plodom: Radnicima Željeznica RS uplaćene julske plate

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Željeznice Republike Srpske isplatile su radnicima bruto iznos plata za jul. Vršilac dužnosti generalnog direktora Dragan Zelenković zahvalio je Vladi Srpske.

Željeznice Republike Srpske isplatile plate za jul Izvor: MONDO/Brankica Spasenić

Preduzeće "Željeznice Republike Srpske" (ŽRS) isplatilo je radnicima bruto iznos plata za jul, rekao je vršilac dužnosti generalnog direktora preduzeća Dragan Zelenković.

Zelenković je naveo da je isplata omogućena juče zahvaljujući Vladi Republike Srpske, saopšteno je iz ŽRS.

"U vrijeme velike privredne i industrijske krize koja je posebno uticala na željeznički sektor u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, podrška i nesebična pomoć Vlade za nas je od krucijalnog znacaja", izjavio je Zelenković.

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Tagovi

željeznice RS plate

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