Amidžić: Usvojena odluka o raspodjeli više od 70 miliona KM sredstava RAK-a

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da su danas u Mostaru na sjednici Savjeta ministara usvojena dva bitna dokumenta - budžet institucija BiH za 2024. godinu i dokument o raspod‌jeli viška sredstava Regulatorne agencije za komunikacije

"U proteklom periodu sam govorio da ima oko 600 miliona KM, što je višestruko veći iznos od granta koji možemo dobiti kada je u pitanju plan rasta. To su naša sredstva koja stoje neutrošena. Danas smo, ako izuzmemo Upravu za indirektno oporezivanje i `Elektroprenos`, gotovo 75 miliona KM sredstava RAK-a stavili u funkciju", rekao je Amidžić.

On je pojasnio da je od tog novca 10 miliona KM otišlo prema servisima, odnosno javnim emiterima, a preostalih oko 17 miliona za izgradnju mostova i nekih projekata koje će raditi ministarstvo saobraćaja.

Dio sredstava biće uplaćen Vladi Republike Srpske i Vladi Federacije BiH, koje će da odrede prioritetne projekte.

"Pored toga smo usvojili budžet. On nema razvojnu komponentu. Gotovo milijardu odlazi na plate, a 100 miliona na kapitalna ulaganja i 200 miliona na različite vrste materijalnih troškova. Pozivam ostale kolege da ostala sredstva stavimo u funkciju", rekao je Amidžić.

Govoreći o neraspoređenim sredstvima za putarine, Amidžić je rekao da se 250 miliona KM nalazi na računima i da su ta sredstva uplatili građani da bi se radili auto-putevi i putevi.

"Ja samo član uprave, ne tražim ništa novo. Samo postavljam pitanje zašto se ne uradi to kao u prethodnom periodu. Niti su prije njih bili veći Bošnjaci ili Hrvati, niti sam ja veći Srbin. Nije to stvar politike. To je stvar normalnog života u BiH. Neka mi neko objasni zašto stoje ta sredstva na računu", upitao je Amidžić.

On kaže da pojedini članovi spominju odgovornost, ali da će on zatražiti neku drugu vrstu odgovornosti ako se ovo pitanje ne riješi.

"Ovo je za mene neprihvatljivo i na tome ću insistirati", poručio je Amidžić.

On je podsjetio na sastav Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH i rekao da ako je neka šteta napravljena na račun bilo kog entiteta da svi treba da odgovaraju.

"Zakon je predvidio da se ta sredstva mogu privremeno podijeliti na bazi privremenih koeficijenata, a neko to ne želi. Mi smo i korigovali tu odluku gd‌je smo se obavezali da ako se utvrdi da je Republika Srpska oštećena ili Federacija, da se po automatizmu sredstva sa jedinstvenog računa namire ali i dalje ima odbijanje. Veća je krivična odgovornost ovo što mi sada radimo. Ko će platiti kamate i kilometre. Kada govorimo o javnom preduzeću, `Autoceste` su u nezavidnijoj poziciji nego `Autoputevi`. U njihovo ime obaveze plaća Vlada FBiH", rekao je Amidžić.

Amidžić je rekao da nisu tačne tvrdnje da su sredstva za Memorijalni centar Potočari umanjena, već da je ta institucija tražila manje sredstava nego u prošloj godini i da je odobreno koliko su i tražili.

